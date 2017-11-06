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金柱赫最後身影曝光！鄭俊英喊「哥哥」痛哭

2017/11/06 08:52

金柱赫曾為綜藝節目《兩天一夜》的固定班底，在演藝圈人緣極佳。（翻攝自KBS）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓資深演員金柱赫，上月底車禍驟逝，生前曾為綜藝節目《兩天一夜》的固定班底，在演藝圈人緣極佳。《兩天一夜》於昨日播岀金柱赫特輯，成員們各個說不出話，其中因在國外錄製節目而無法回來參加告別式的鄭俊英，更是聲淚俱下，對於無法在哥哥身邊，感到很抱歉。特輯最後更出現大彩蛋，製作單位首度曝光金柱赫為節目10周年所錄製的短片，而這段祝賀感言也成為他在節目上的最後身影，惹哭大批觀眾。

因在國外錄製節目而無法回來參加告別式的鄭俊英，談到金柱赫情緒潰堤。（翻攝自KBS）《兩天一夜》為了緬懷金柱赫，在5日播出金柱赫特輯，成員們向已逝的金柱赫錄製短片，面對鏡頭，卻說不出半句話，紛紛哽咽啜泣。去年深陷醜聞、暫時離開節目《兩天一夜》的成員鄭俊英講到最後更是情緒潰堤，淚崩表示「當時哥哥擔心我太累，還來關心我，但現在，我卻不能在哥哥的身邊陪伴，真的很抱歉，我現在真的好想奔到哥哥的身邊。」看了令人鼻酸。

金柱赫最後身影曝光。（翻攝自KBS）節目最後，首度公開金柱赫替成員應援的影片，影片中說道：「我很想念《兩天一夜》，希望節目越來越好，成員們加油！」最後身影曝光也讓觀眾感到相當不捨。

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