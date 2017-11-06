頂海外碩士闖星河 女星遭酸「怎麼來當藝人」

〔記者洪素津／台北報導〕演藝新人林玉書未出道前擔任節目《舞力全開》助理小幫手，出道後演出民視《實習醫師鬥格》中的護理站書記，也常常在網路短片「靠北星球」上有逗趣演出，在網路上累積不少人氣，林玉書擁有國外碩士學位，但也因此讓她在闖星路途中遇到不少人對她酸言酸語：「不是學歷很高，怎麼會來當藝人？」

林玉書初闖星河。（民視提供）林玉書出道當藝人遇到許多人的質疑，許多人總對她說：「妳可以有更好的工。」但是她倒不是這樣認為，她直言：「不是高學歷就不能當藝人，況且我也只是一般學歷而已。」表示自己正在朝目標前進，面對那些閒言閒語，她笑說：「我是脫線傻大姐，如果有困難，或許我也會不知道，傻傻的過。」

林玉書初闖星河。（民視提供）個性脫線大辣辣的林玉書這次在劇中飾演一位愛聊八卦的護理書記，林玉書直說：「我常常神遊在外太空，活在另外一個世界，八卦都是人家在說什麼我在那邊喊聽不懂的路人。」為了調整自己，林玉書說自己拚命想像自己是個愛講八卦的人；而為了衝刺演藝事業，林玉書替自己添購一輛小車代步，比起1993同年齡的女生，林玉書已經開始當起車貸族準備過不一樣的生活，林玉書說：「這是給我激勵的方法，給自己一個目標要好好工作。」

林玉書初闖星河。（民視提供）

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