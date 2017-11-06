乾德門靠筆談交流 本周可望轉一般病房

乾德門。（資料照，記者潘少棠攝）〔記者粘湘婉／台北報導〕74歲男星「乾爸」乾德門演紅《麻辣鮮師》老趙一角，他上月中因身體不適，緊急送醫治療，至今已過18天，仍在加護病房治療當中，經紀人透露他本人意識清楚，但因肺部狀況，無法自助呼吸，目前先以插管治療，雖無法出聲但能以筆談回應，定居美國的女兒也特地回國照顧，由於他身體狀況仍需休養，確定無緣參與《麻辣鮮師》電影版演出。

乾爸經紀人表示，家屬不希望對外說明病情，僅透露目前乾爸狀況穩定，就待下周醫師評估治療狀況，若一切順利，恢復自主呼吸功能，也許有機會在本周內拔管，轉入一般病房。

《麻辣鮮師》將開拍電影版，左起為九孔、謝祖武、綠茶、金剛、杜詩梅。（資料照，記者陳奕全攝）乾爸家屬則透露，日前好友曾去病房探視，乾爸雖無法說話，僅能用筆談交流，但看得出老友的加油打氣，讓他心情相當開心，目前經紀人也安排各方親朋好友前往探視，昨丁強已見到乾爸，今他的乾兒子湯志偉也將前往醫院，曾與他合作《痞子英雄》的導演蔡岳勳，承諾本周出國工作前，會到病房幫乾爸加油打氣。

至於《麻辣鮮師》劇組導演、製作人以及謝祖武3人，十分相當關心乾爸爸病情，透露將於近日到醫院探視，希望乾爸早日恢復健康。經紀人強調，因加護病房探視時間有限制，若有想前往醫院的藝人好友，可與她聯繫。

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