限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

乾德門靠筆談交流 本周可望轉一般病房

2017/11/06 07:35

乾德門。（資料照，記者潘少棠攝）〔記者粘湘婉／台北報導〕74歲男星「乾爸」乾德門演紅《麻辣鮮師》老趙一角，他上月中因身體不適，緊急送醫治療，至今已過18天，仍在加護病房治療當中，經紀人透露他本人意識清楚，但因肺部狀況，無法自助呼吸，目前先以插管治療，雖無法出聲但能以筆談回應，定居美國的女兒也特地回國照顧，由於他身體狀況仍需休養，確定無緣參與《麻辣鮮師》電影版演出。

乾爸經紀人表示，家屬不希望對外說明病情，僅透露目前乾爸狀況穩定，就待下周醫師評估治療狀況，若一切順利，恢復自主呼吸功能，也許有機會在本周內拔管，轉入一般病房。

《麻辣鮮師》將開拍電影版，左起為九孔、謝祖武、綠茶、金剛、杜詩梅。（資料照，記者陳奕全攝）乾爸家屬則透露，日前好友曾去病房探視，乾爸雖無法說話，僅能用筆談交流，但看得出老友的加油打氣，讓他心情相當開心，目前經紀人也安排各方親朋好友前往探視，昨丁強已見到乾爸，今他的乾兒子湯志偉也將前往醫院，曾與他合作《痞子英雄》的導演蔡岳勳，承諾本周出國工作前，會到病房幫乾爸加油打氣。

至於《麻辣鮮師》劇組導演、製作人以及謝祖武3人，十分相當關心乾爸爸病情，透露將於近日到醫院探視，希望乾爸早日恢復健康。經紀人強調，因加護病房探視時間有限制，若有想前往醫院的藝人好友，可與她聯繫。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
電眼帥哥戀上女大生 粉絲變女友 電眼帥哥戀上女大生 粉絲變女友
2017/11/06 06:30
美國E奶波神結婚了！義大利教堂下嫁職棒選手 美國E奶波神結婚了！義大利教堂下嫁職棒選手
2017/11/06 07:25
乾德門仍在加護病房 心繫電影無奈請辭 乾德門仍在加護病房 心繫電影無奈請辭
2017/11/05 23:01
林昶佐愛女露臉 牽手史明太有愛 林昶佐愛女露臉 牽手史明太有愛
2017/11/06 07:42
莎嫂知道嗎？梁靜茹來關注瑪莎 網友一片叫好 莎嫂知道嗎？梁靜茹來關注瑪莎 網友一片叫好
2017/11/05 22:53
小哈珀邊畫畫邊飆高音 貝嫂偷拍忍不住笑噴 小哈珀邊畫畫邊飆高音 貝嫂偷拍忍不住笑噴
2017/11/05 22:54
甜蜜挽著宋仲基 喬妹看的竟是另一男神 甜蜜挽著宋仲基 喬妹看的竟是另一男神
2017/11/06 07:07
頂海外碩士闖星河 女星遭酸「怎麼來當藝人」 頂海外碩士闖星河 女星遭酸「怎麼來當藝人」
2017/11/06 07:48
吳宇森揭秘《英雄本色》 曝周潤發原本非主角 吳宇森揭秘《英雄本色》 曝周潤發原本非主角
2017/11/05 23:06
玉女掌門人忍痛告別樂壇 原來罹患這種病 玉女掌門人忍痛告別樂壇 原來罹患這種病
2017/11/06 07:37
小甜甜色扒泰男短褲 揪王宇婕穿比基尼曬身材 小甜甜色扒泰男短褲 揪王宇婕穿比基尼曬身材
2017/11/06 07:42
謝和弦與老婆吵架 「夫妻相處之道」被推爆 謝和弦與老婆吵架 「夫妻相處之道」被推爆
2017/11/06 06:50
D槽女神「貼G奶合照」 黃明志發願合作別漏氣 D槽女神「貼G奶合照」 黃明志發願合作別漏氣
2017/11/06 07:37
前肉感系AV女優收謝禮 包裝上寫...讓她氣炸 前肉感系AV女優收謝禮 包裝上寫...讓她氣炸
2017/11/06 07:22
金曲新人遭爸譙沒出息 爆氣怒飆國罵 金曲新人遭爸譙沒出息 爆氣怒飆國罵
2017/11/06 07:39
超越《屍速列車》！這部砸重金韓片未演先轟動 超越《屍速列車》！這部砸重金韓片未演先轟動
2017/11/06 07:21
《順雲》劉引商、陳季霞獻第一次 裸戲強暴戲不做防護措施直接來 《順雲》劉引商、陳季霞獻第一次 裸戲強暴戲不做防護措施直接來
2017/11/05 23:28
Rain中午11點襲台 《團結》寶島跑透透 Rain中午11點襲台 《團結》寶島跑透透
2017/11/06 07:59
男神蓄鬍造型頹廢 搭地鐵沒人認出 男神蓄鬍造型頹廢 搭地鐵沒人認出
2017/11/06 07:25
陳志朋濕身狂露「金三角」！1個半小時不過癮 陳志朋濕身狂露「金三角」！1個半小時不過癮
2017/11/06 07:38
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.