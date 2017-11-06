小甜甜色扒泰男短褲 揪王宇婕穿比基尼曬身材
小甜甜練跆拳時，還跑去拉旁邊學員的褲子。（亞洲旅遊台提供）〔記者吳志偉／台北報導〕由「小甜甜」張可昀及王宇婕主持的亞洲旅遊台新節目《閨蜜的奇幻旅程》，將在明天（7日）首播，兩人透過實境的方式，將閨蜜最真實的一面赤裸呈現在節目中，考驗彼此的情感。
王宇婕（左）和小甜甜（右）到泰國大秀身材。（亞洲旅遊台提供）兩人第一趟旅程赴泰國，一抵達就Rap個不停又糗事不斷，王宇婕還搶先自顧自地唸起來，小甜甜嗆笑王宇婕：「欸，你這個是數來寶啦！」到了旅館，王宇婕又把床上的大象頭弄掉，小甜甜嘆氣考慮下次還要不要跟她一起出國，不僅天然呆，還有可能會有生命危險。
小甜甜對著教練狂踢。（亞洲旅遊台提供）閨蜜的旅程少不了美食，小甜甜透露王宇婕食量大到嚇人，還說：「跟她同桌吃過飯就知道。」果然團隊拍攝火鍋店時，工作人員一看到小甜甜和王宇婕那桌大吃一驚，直呼根本八人份，沒想到王宇婕還惋惜地說：「這樣太少，但為了不嚇到店員只能這樣了。」但努力瘦身後的小甜甜，私下對飲食控制及運動仍相當在乎，隔天馬上安排兩人燃脂課程去打泰拳，還過於投入幾乎不管形象跟鏡頭。原來是隔天兩人要穿比基尼去海邊，急忙想打出緊實的身材，小甜甜還搞笑跑去拉學員的褲子，讓對方整個大走光，當場驚嚇不已。工作人員看她們這麼努力，直誇：「妳們來泰國真的越來越瘦了！」
王宇婕認真練習的樣子。（亞洲旅遊台提供）王宇婕透露，一開始接下節目之後漸漸得緊張起來，因為從小只有跟家人一起出國旅遊，加上不斷耳聞「朋友出國都會吵架」的傳說，讓她不禁擔心因為旅遊而跟小甜甜鬧翻，但從泰國一路到南韓旅行後，證明所有的擔心都是多餘的，還一起鬧出不少有趣的事。小甜甜（右）與王宇婕（左）一起體驗打泰拳，打完整個人累壞了。（亞洲旅遊台提供）小甜甜（右）和王宇婕（左）情同姊妹。（亞洲旅遊台提供）小甜甜（左）與王宇婕（右）食量驚人，拿了滿桌的食材。（亞洲旅遊台提供）