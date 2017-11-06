每天都在用的吹風機電磁波有多可怕？實測給你知

吹風機的電磁波可能高過你想像，不少國產品牌吹風機主打低電磁波。（記者吳佩樺攝）〔記者吳佩樺／台北報導〕你知道每天都在使用的吹風機，產生的電磁波其實很可怕嗎？

不少人選購吹風機會在意大風量、柔順效果或低噪音，但你曾經想過要買一台低電磁波吹風機嗎？目前市面上不少國產品牌吹風機主打低電磁波，但真的有用嗎？實測給你看！

以國產S牌、日本P牌、日本T牌、歐洲P牌（由左至右）四款吹風機進行電磁波測試。（圖片電磁波檢測儀顯示的0.1~0.2mG，是測試前，環境中所測得的微量電磁波。）（記者吳佩樺攝）記者以國產S牌低電磁波吹風機拿來跟日本P牌、日本T牌、歐洲P牌比較，四款吹風機利用電磁波檢測儀進行測試，均為最大速、最高溫度，結果顯示日本P牌、日本T牌和歐洲P牌的電磁波分別為156.4mG、102.2mG、117.5mG；而國產S牌電磁波竟然僅有3.5mG。國產S牌表示，是將特殊塗料鍍於吹風機的陶瓷發熱體，把釋出的電磁波控制在5mG以下，大幅減少電磁波。

雖然吹風機的電磁波可能高過你想像，但也不用過度擔心，建議使用吹風機時最好距離15公分以上，每次使用時間不要超過10分鐘。

測試結果顯示國產S牌（左）電磁波竟然僅3.5mG；其他三款吹風機電磁波都相當高。（記者吳佩樺攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。