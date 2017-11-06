林昶佐愛女露臉 牽手史明太有愛

〔記者陽昕翰／台北報導〕獨派大老史明9日迎接百歲大壽，獨派團體昨天於凱道舉辦史明百歲生日會，總統蔡英文也現身祝壽，「閃靈」主唱林昶佐日前帶著8個月大的女兒「林米魯」拜會「史明歐吉桑」，向來看來嚴肅的史明，對著林米魯笑了好久，網友看到照片後，都直呼很有愛。

林米魯與史明歐吉桑牽手的照片曝光。（翻攝自臉書）林昶佐祝福史明百歲生日快樂，並談到：「歐吉桑是我政治上的啟蒙者，也是人生的導師。10多年來，不管是政治議題的思辨、音樂的新靈感，或是人生產生迷惘，都會去找歐吉桑聊天。他還會來我的演唱會觀賞，一站就是兩個鐘頭也不嫌累。」

林昶佐現在身兼立委與樂團主唱身分，史明也要他持續在音樂上創作，「他雖肯定我在政治上的表現，但一直追問我的音樂創作呢。他說我在政治上不能鬆懈，音樂上也不能偷懶，才能在獨立運動上影響更多人...，歐吉桑你真的很嚴厲！」期許未來能一起繼續向前。

蔡英文總統5日以神秘嘉賓身分出席「獨立台灣．百年堅持：史明歐吉桑生日分享會」，親自送上生日賀卡，祝賀史明生日快樂。（記者張嘉明攝）

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