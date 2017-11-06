天生童顏？！哈佛研究：全球10％的人基因中樂透

OLAY研發全新第4代Super Cream - 加入獨特配方地中海長角果萃取，搭配來自法國的Penta-Peptide2 黃金五胜肽，雙管齊下。（OLAY提供）〔記者邱巧貞／台北報導〕你是否發現，日子同樣再過，但身旁有些人看起來就是比實際年齡更年輕，彷彿沒受到歲月洗禮般，先撇開讓人容貌可以現世投胎的整形、微整技術，同年齡層中就是有些人的外表老化跡象出現得比人慢，輪廓緊緻、臉頰澎潤，彷彿中了童顏基因樂透！

護膚品牌OLAY與全球權威學術機構美國哈佛大學醫學院教授共同研究發現，全球女性中約有10%的人「天生童顏」，外表比實際年齡顯著年輕10歲以上，報告中也指出，這10%的人天生基因較為活躍，會持續發出年輕肌膚訊號！

美國哈佛大學醫學院教授共同研究發現，全球女性中約有10%的人「天生童顏」。（OLAY提供）OLAY與哈佛的研究指出，肌膚年齡比實際年齡年輕10歲以上的這群幸運兒，被稱為「天生童顏」，並在2017年的美國皮膚科醫學會上發表了一項肌膚研究，發現每個種族、膚色的女性中，都有約10%的人天生童顏，外表比實際年齡明顯年輕。

基因不夠幸運？通過後天正確的保養，有機會踏上肌齡逆轉之路。（OLAY提供）OLAY科學家通過對約2000組肌膚基因信號進行生物資訊學分析，發現了6大年輕肌膚信號：1抗氧化、2黑色素累積、3膠原蛋白醣化、4皮膚保濕屏障、5細胞能量新生、6膠原蛋白生成。這些肌膚信號會受到環境因素、生活方式選擇甚至護膚習慣所影響。只要能針對這些基因作用，就能有效地延緩肌膚衰老跡象開始出現，這也表示，所有女性都有機會通過後天正確的保養，踏上肌齡逆轉之路，成為10%童顏不老的一員。

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