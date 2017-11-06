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首頁 > 婉君推

男神蓄鬍造型頹廢 搭地鐵沒人認出

2017/11/06 07:25

羅伯派汀森（左）在尖峰時間搭上紐約地鐵，全車竟無人認出。﹙安可提供﹚
〔記者吳琬婷／綜合報導〕「暮光男」羅伯派汀森在新片《失速夜狂奔》中，飾演一名亡命街頭的混混，以大鬍子和一身破舊的寬鬆運動衫頹廢造型現身，一甩過往斯文美男形象。他在片中有場搭地鐵的戲，劇組竟要他在尖峰時間搭上紐約地鐵，並打算在一旁用攝影機偷拍，羅伯派汀森原先擔心被乘客認出，沒想到實際拍攝時，全車乘客竟都沒發現大明星就在身邊，拍完這場戲後，羅伯派汀森還開玩笑說：「沒人認得的感覺好陌生！」

羅伯派汀森（右）在《失速夜狂奔》中，展現不同以往的演技。﹙安可提供﹚
羅伯派汀森為《失速夜狂奔》付出許多心力，在拍片前的4個月就搬到紐約準備角色，還跟導演之一、在片中飾演他弟弟的班尼沙夫戴，一起進入電影角色在紐約閒晃，更妙的是，他們為了體驗生活，竟異想天開跑去洗車場打工，但工作了一整天後，由於班尼沙夫戴時不時就不小心把客人車子雨刷等零件給弄下來，雖然只是意外，但兩人討論過後，覺得這樣根本犯了毀損罪，只好跟洗車廠老闆「辭職」。

羅伯派汀森表在片中演技洗盡鉛華，果然一舉以本片角逐坎城影帝、再奪國際電影愛好者協會ICS最佳男主角，更問鼎奧斯卡前哨戰─哥譚電影獎影帝，替他演藝生涯打開新頁。

《失速夜狂奔》在今年的坎城影展正式競賽放映後口碑極佳，在爛番茄影評網站取得89%的好評，該片描述一對兄弟犯下銀行搶案後，哥哥康尼（羅伯派汀森飾）成功逃走，智能障礙的弟弟尼克（班尼沙夫戴飾）卻被捕入獄，康尼為了救出弟弟，也陷入了危機四伏的挑戰；該片將於11月24日在台上映。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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