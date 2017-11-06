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風靡日韓！COLD STONE推「微成熟大人系」冰淇淋

2017/11/06 10:00

COLD STONE推出冬季限定的香蕉巧克力冰淇淋，以香醇濃郁締造成熟風味，不含脆餅140～240元。（酷聖石冰淇淋提供）〔記者凃盈如／台北報導〕天冷也還是要吃冰！COLD STONE近來以「微成熟大人系」為概念，將台灣在地水果「香蕉」結合巧克力冰淇淋，以風靡日韓的「香蕉巧克力冰淇淋」為主題，打造豐富多層次口感，推出新品「蕉個朋友」經典冰淇淋、香蕉巧克力冰淇淋鬆餅，搶攻台灣60億元的巧克力商機。

香蕉巧克力冰淇淋鬆餅，250元，於限定門市販售。即日起至12月28日，每日14:00～18:00，凡點購任一冰淇淋鬆餅即可升級套餐，加贈飲料1杯（美式咖啡、英式紅茶、蜜烏龍、薄荷洋甘菊，口味任選）。（酷聖石冰淇淋提供）其中，「蕉個朋友」使用台灣在地熟成香蕉，產地來自富有「香蕉故鄉」美譽的旗山，融合巧克力製成香蕉巧克力冰淇淋，搭配美國進口的巧克力豆酥餅增添咬感、鮮奶油，最後於上方妝點香蕉，灑上比利時頂級經典可可粉，充滿巧思又強調視覺的豐富組合，完美詮釋冬季暖心新風味。

隨著新品推出，即日起至12月28日的每日14點至18點間，凡點購任一冰淇淋鬆餅，可免費升級套餐附贈飲品一杯，並將推出多款優惠，如「雙人分享餐」，可以分享價300元任選兩款小杯經典冰淇淋加2杯限定飲品（原價420元），並於11月11日推出「單身我最大優惠」，至全台各門市點購任一經典冰淇淋，可享限時79折 。（脆餅、桶裝除外）。

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