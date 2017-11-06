超越《屍速列車》！這部砸重金韓片未演先轟動

《與神同行》由朱智勳（左起）、河正宇、車太鉉、金香起聯手主演。（采昌提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕韓片《與神同行》改編同名人氣網路漫畫，斥資300億韓圜（約新台幣8.1億元）預算，還原漫畫中華麗的特效與場景，規模超越《屍速列車》的100億韓圜、《軍艦島》的220億韓圜，成為南韓影史拍攝預算最高的話題強片。

漫畫《與神同行》故事笑中帶淚，以地府世界諷刺陽間，強烈翻轉人們對於地府的既定印象，並在神與人之間探討命運的牽連，深受各年齡層讀者喜愛，如今翻拍成電影，備受書迷期待。

本片演員卡司也堪稱是近年韓片最華麗陣容，齊聚實力派演員河正宇、車太鉉、朱智勳、金香起、李政宰、EXO成員都暻秀領銜主演，另外包括金東昱、馬東錫、吳達庶、林元熙、李浚赫、藝秀晶等人也將參與演出。

該片在今年釜山影展「亞洲電影市場展」登場，掀起各國買家瘋搶熱潮，國際版權更狂銷美國、加拿大等12國，甚至在亞洲各國都刷新韓片版權的最高金額，可說是未演先轟動，台灣將同步南韓於12月22日上映。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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