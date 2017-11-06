限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

超越《屍速列車》！這部砸重金韓片未演先轟動

2017/11/06 07:21

《與神同行》由朱智勳（左起）、河正宇、車太鉉、金香起聯手主演。（采昌提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕韓片《與神同行》改編同名人氣網路漫畫，斥資300億韓圜（約新台幣8.1億元）預算，還原漫畫中華麗的特效與場景，規模超越《屍速列車》的100億韓圜、《軍艦島》的220億韓圜，成為南韓影史拍攝預算最高的話題強片。

漫畫《與神同行》故事笑中帶淚，以地府世界諷刺陽間，強烈翻轉人們對於地府的既定印象，並在神與人之間探討命運的牽連，深受各年齡層讀者喜愛，如今翻拍成電影，備受書迷期待。

本片演員卡司也堪稱是近年韓片最華麗陣容，齊聚實力派演員河正宇、車太鉉、朱智勳、金香起、李政宰、EXO成員都暻秀領銜主演，另外包括金東昱、馬東錫、吳達庶、林元熙、李浚赫、藝秀晶等人也將參與演出。

該片在今年釜山影展「亞洲電影市場展」登場，掀起各國買家瘋搶熱潮，國際版權更狂銷美國、加拿大等12國，甚至在亞洲各國都刷新韓片版權的最高金額，可說是未演先轟動，台灣將同步南韓於12月22日上映。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
電眼帥哥戀上女大生 粉絲變女友 電眼帥哥戀上女大生 粉絲變女友
2017/11/06 06:30
美國E奶波神結婚了！義大利教堂下嫁職棒選手 美國E奶波神結婚了！義大利教堂下嫁職棒選手
2017/11/06 07:25
乾德門仍在加護病房 心繫電影無奈請辭 乾德門仍在加護病房 心繫電影無奈請辭
2017/11/05 23:01
林昶佐愛女露臉 牽手史明太有愛 林昶佐愛女露臉 牽手史明太有愛
2017/11/06 07:42
莎嫂知道嗎？梁靜茹來關注瑪莎 網友一片叫好 莎嫂知道嗎？梁靜茹來關注瑪莎 網友一片叫好
2017/11/05 22:53
小哈珀邊畫畫邊飆高音 貝嫂偷拍忍不住笑噴 小哈珀邊畫畫邊飆高音 貝嫂偷拍忍不住笑噴
2017/11/05 22:54
甜蜜挽著宋仲基 喬妹看的竟是另一男神 甜蜜挽著宋仲基 喬妹看的竟是另一男神
2017/11/06 07:07
頂海外碩士闖星河 女星遭酸「怎麼來當藝人」 頂海外碩士闖星河 女星遭酸「怎麼來當藝人」
2017/11/06 07:48
吳宇森揭秘《英雄本色》 曝周潤發原本非主角 吳宇森揭秘《英雄本色》 曝周潤發原本非主角
2017/11/05 23:06
玉女掌門人忍痛告別樂壇 原來罹患這種病 玉女掌門人忍痛告別樂壇 原來罹患這種病
2017/11/06 07:37
小甜甜色扒泰男短褲 揪王宇婕穿比基尼曬身材 小甜甜色扒泰男短褲 揪王宇婕穿比基尼曬身材
2017/11/06 07:42
謝和弦與老婆吵架 「夫妻相處之道」被推爆 謝和弦與老婆吵架 「夫妻相處之道」被推爆
2017/11/06 06:50
D槽女神「貼G奶合照」 黃明志發願合作別漏氣 D槽女神「貼G奶合照」 黃明志發願合作別漏氣
2017/11/06 07:37
前肉感系AV女優收謝禮 包裝上寫...讓她氣炸 前肉感系AV女優收謝禮 包裝上寫...讓她氣炸
2017/11/06 07:22
金曲新人遭爸譙沒出息 爆氣怒飆國罵 金曲新人遭爸譙沒出息 爆氣怒飆國罵
2017/11/06 07:39
超越《屍速列車》！這部砸重金韓片未演先轟動 超越《屍速列車》！這部砸重金韓片未演先轟動
2017/11/06 07:21
《順雲》劉引商、陳季霞獻第一次 裸戲強暴戲不做防護措施直接來 《順雲》劉引商、陳季霞獻第一次 裸戲強暴戲不做防護措施直接來
2017/11/05 23:28
Rain中午11點襲台 《團結》寶島跑透透 Rain中午11點襲台 《團結》寶島跑透透
2017/11/06 07:59
男神蓄鬍造型頹廢 搭地鐵沒人認出 男神蓄鬍造型頹廢 搭地鐵沒人認出
2017/11/06 07:25
陳志朋濕身狂露「金三角」！1個半小時不過癮 陳志朋濕身狂露「金三角」！1個半小時不過癮
2017/11/06 07:38
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.