當年打工存錢就為買它！ 時尚教母馮亞敏：一切都要從這個說起

這雙Camper Mix就是Camper被引進台灣的關鍵。（喜事國際提供）〔記者方惠宗／台北報導〕西班牙國寶鞋履Camper慶祝來台20週年！

20年前，代理品牌的喜事國際時尚集團執行長馮亞敏女士在一趟異國的旅途中巧遇Camper，一眼愛上這個來自地中海小島、馬約卡島（Mallorca）的工藝鞋履，進而代理引進台灣，成功帶動時尚熱潮；Nicole Kidman與Giorgio Armani等名人都是Camper愛用者，當年更有許多學生打工賺錢存錢，就是為了買一雙Camper！

談及Camper進入台灣的關鍵，馮亞敏說，一切都要從「Camper Mix」這雙鞋說起。

穿著Camper的名人：Nicole Kidman。（喜事國際提供）馮亞敏說：「當年我在一趟英國的旅途中，那時我看到了Camper Mix這雙鞋，直覺就是我一直在尋找的鞋款，因為舒適及富創意的體貼設計，讓我們體驗到Camper的魅力！」

馮亞敏對於Campe的愛持續升溫，在先生宋毅的支持下，以書法書寫了一封企劃書給Camper西班牙總公司，希望將Camper引進台灣。不久後，接到總公司的回覆。1997年10月，Camper在亞洲的第一間專賣店於台灣開幕，就是當年的Camper安和門市。

馮亞敏說：「Camper不只代表一雙鞋，它運用想像力及創造力來體驗並且和人們分享不同的生活方式。」

穿著Camper的名人：Nicole Kidman。（喜事國際提供）Camper創辦人Mr. Lorenzo Fluxa對於與喜事國際攜手合作20年亦充滿感念，他說：「20年前，Camper正開始往全球品牌的規模化發展，在與亞敏女士分享品牌精神與價值觀之後，亞敏女士其實與Camper早有連結且完全理解品牌背後的熱情和價值。20年後，我們依舊秉持相同的理念並提升合作關係到另一層面，這在今日的商業模式其實並不常見。」

對於台灣Camper的未來，Lorenzo Fluxa說：「我真的很期待，因為亞敏女兒An（宋安）和兒子Wen（宋文）以及其專業團隊將在台灣實踐新里程碑，同時與我的兒子Lorenzo（羅倫佐）和Miguel（米蓋爾）以及我的女兒Aina（艾娜）合作。對於亞敏女士和我自己來看，新一代的成員一起努力，共創美好的未來真的是非常獨特的、具有意義的。」

喜事國際時尚集團執行長馮亞敏女士（左）與Camper創辦人Mr. Lorenzo。（喜事國際提供） Officine Universelle Buly Taiwan品牌經理宋文（左）與喜事國際品牌經理宋安。（喜事國際提供）

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