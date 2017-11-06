聯邦美術獎揭曉 印象大獎首獎林朝尉

十五屆「聯邦美術印象大獎」；林朝尉作品；澳底漁港。（記者陳奕全攝）〔記者楊明怡／台北報導〕「聯邦2017藝術比賽」3大獎項得主揭曉，去年「聯邦美術印象大獎」優選獎得主林朝尉捲土重來，以〈澳底漁港〉、〈平溪〉、〈鼻頭角漁港〉、〈龍洞岬〉、〈漁人碼頭〉獲今年印象大獎首獎；新人獎首獎從缺；第15屆「台灣美術貢獻獎」由張萬傳獲得。

第十五屆「聯邦美術印象大獎」；林朝尉作品；鼻頭角漁港。（記者陳奕全攝）今年「聯邦美術印象大獎」競爭激烈，林朝尉是去年優選獎得主，黃蕙儀是前年「第18屆聯邦美術新人獎」首獎得主，加上以舊建築、老巷弄為畫作主題的陳顯章，讓由文大美術系教授許坤成擔任召集人，共9位評審組成的複審評審團苦思許久，許坤成說，「前三名幾乎不分上下」。

第十五屆「聯邦美術印象大獎」；林朝尉作品；漁人碼頭。（記者陳奕全攝）評審們各有所好，譚國智、黃才郎對林朝尉畫作評價極高，譚國智表示，林朝尉技巧靈活、功力深厚，作品空間感很好；黃才郎認為，林朝尉作品「光影分明」，且「灰色階十分幽雅」。蔡長盛誇黃蕙儀作品「極富印象派特色」，掌握比賽精髓。黃進龍讚美陳顯章作品「調子與層次豐富，表現出歷史的風華韻味」。

第十五屆「聯邦美術印象大獎」；林朝尉作品；平溪。（記者陳奕全攝）投票結果，「第15屆聯邦美術印象大獎」首獎為林朝尉，獎金40萬元；優選獎陳顯章、黃蕙儀，每名獎金6萬元；入選獎吳尚武、吳育綸，每名獎金1萬元。

新人獎首獎從缺 優選潘嘉泠、鄭宇翔

「第20屆聯邦美術新人獎」第一輪投票時，潘嘉泠「一如往常」系列與鄭宇翔「硓人」系列同分，此時許坤成表示，由於今年進入複審的新人獎作品「不是那麼理想」，建議首獎從缺，評審團討論後一致同意，「第20屆聯邦美術新人獎」首獎從缺，潘嘉泠、鄭宇翔同列優選，獎金各5萬元。

第十五屆「聯邦美術印象大獎」；林朝尉作品；龍洞岬。（記者陳奕全攝）另外，去年聯邦美術獎曾做出「原創性標準從嚴」宣告，今年決定新人獎入選名單時，評審林浩白指出，其中某入圍畫作構圖與婁拜茲（Antonio Lopez Garcia，1936-）名作〈盥洗檯與鏡〉（Washbasin and Mirror）雷同，評審討論後決定不給獎，並確定紀清嵐以〈筆談〉、〈古往睛來〉等5畫作獲入選獎，獎金1萬元。

林浩白表示，即使是成名的畫家，有時也會選擇臨摹或重畫相似的題材，向敬重的前輩致敬，這種做法在展覽及創作時並不罕見，但「參加比賽就不是那麼適合」，評審團去年已訂下高標準，未來也會堅持。評審郭博州也鼓勵年輕創作者，在題材選擇上，不要被傳統制約，可多做觀察和發揮創意。

台灣美術貢獻獎得主張萬傳1909年生於淡水，1931年赴東京習畫，畫風受「野獸派」、「巴黎派」影響。張萬傳以「愛吃魚、愛畫魚」聞名，曾自述「酷愛繪畫」，他一直作畫到人生最後一刻，95歲在家中辭世，當時，畫架上仍放著他未完成的作品。

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