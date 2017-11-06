口水直流... 這道菜只在台灣吃得到

NARA Thai Cuisine除了講究料理技巧與原料之外，也著重擺盤及用餐環境，消費者可舒適優雅地嚐到家常又精緻的泰國料理。（記者凃盈如攝）〔記者凃盈如／台北報導〕SOGO近來引進二間特色小餐廳，讓百貨的美食更有特色、精緻升級！進駐的2家店分別是旅泰必訪的泰式料理餐廳NARA Thai Cuisine及吉天婦羅進駐，皆為全台首店，並於昨日正式開幕。Nara Thai Cuisine由國內代理紐約早餐女王Sarabeth's、知名義大利料理Capricciosa的金田餐飲引進，擁有72坪空間、提供90席座位，平均客單價約落在570元，擅長將泰國家常菜演繹為精緻料理、重視甜、鹹、酸、辣的味蕾平衡。迎接開幕，品牌推出台灣獨家料理「椰絲香柚魚」，特別開發台灣獨有的麻豆文旦為主要料理食材，並推出擁有泰北傳統風味的「酥炸桑葉」搭配獨特醬料，為台灣首見、首賣料理。此外，品牌特別從泰國進口獨家配方咖哩，尤以香氣十足、溫醇濃厚的瑪莎曼咖哩搭配軟嫩的牛肉為一絕，是NARA Thai Cuisine不可錯過的餐點之一。慶祝開幕，即日起至12月3日，來店用餐並於Facebook打卡，可享單點泰式奶茶買一送一優惠。

NARA Thai Cuisine酥炸桑葉，為台灣首見首賣料理，也是必嚐的傳統泰北風味，200元。（記者凃盈如攝）另一家「吉天婦羅KICHI」，亦為SOGO獨家首店，消費者可在店中嚐到爽口不膩、滋味純粹的升級版天婦羅，是國內代理BELLINI、Mo-Mo-Paradise、天吉屋的「三澧企業」自創品牌。為人稱道的是，「吉天婦羅KICHI」提供現做、分次上菜的桌邊服務，讓消費者可吃到溫度絕佳、酥脆的天婦羅料理，且由職人掌握不同食材的麵衣厚薄，在包裹著麵衣、下鍋油炸後，利用麵衣裡的高溫內循環「蒸熟」食材，每一口都保有蔬菜及海鮮的鮮甜多汁。桌面提供咖哩粉、七味粉、現榨檸檬、蘿蔔泥沾醬，以及獨特的柚子胡椒辣醬，提供消費者多元食感，套餐價格帶約450至900元。

吉天婦羅KICHI 推出現點現做、直送座位的天婦羅料理，對食器、炸盤等器皿的精緻度十分用心。（記者凃盈如攝） 吉天婦羅KICHI麵衣薄脆、職人掌握魚、蝦、蔬菜等不同食材特性，調整粉漿厚薄，並判斷炸物絕佳起鍋時機。（記者凃盈如攝）



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