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吳宇森揭秘《英雄本色》 曝周潤發原本非主角

2017/11/05 23:06

〔記者吳琬婷／台北報導〕導演吳宇森獲邀擔任本屆澳門國際影展大使，日前在夫人牛春龍陪伴下，穿夫妻裝上台領受大使獎座，吳宇森雖已年過70，但受訪時仍表示不打算退休，而他近期除最新作品《追捕》將上映，30年前的經典之作《英雄本色》也將以數位修復版重登大銀幕，結束這一波宣傳期後，預計赴美籌備新片，工作行程滿檔。導演吳宇森與夫人牛春龍連袂出席本屆澳門國際影展。（牛春龍提供）

《英雄本色》片數位修復版上月底搶先在平遙國際電影展放映，吳宇森透露，當年拍攝該片時，大家都不看好，結果卻創下香港電影最高票房的紀錄，也感性表示：「年少時看，曾以為這只是一部關於英雄的電影；時隔多年後再看，才醒悟這原來這是一部關於男人情義的電影。」

據說，周潤發片中飾演的「小馬哥」，原本在劇中是配角，但吳宇森在看了周潤發的表演後，堅持給這個角色加戲、晉升為主角，周潤發也沒辜負導演苦心，憑該角大紅大紫。而年輕時火紅的狄龍，當年正處於中年事業低潮期跌入了事業的低潮，在接拍《英雄本色》之前，面臨著老東家邵氏公司要和他解約，也同樣因為這部電影而翻身。女兒吳飛霞（左起）、夫人牛春龍陪吳宇森出席向《英雄本色》致敬的第一屆平遙國際影展。（牛春龍提供）

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