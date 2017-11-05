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Doris《衝組》變身愛錢恰查某 吊鋼絲難不倒直說這個才累

2017/11/05 22:34

Freddy（左起）與導演鄭文堂、蔡昌憲、老婆Doris、吉他手小黑出席高雄電影節，宣傳新片《衝組》。（高雄電影節提供）〔記者羅子欣／高雄報導〕「閃靈樂團」夫妻檔Freddy（林昶佐）、Doris（葉湘怡）及吉他手小黑，昨與導演鄭文堂、蔡昌憲一起出席高雄電影節宣傳新片《衝組》；Frrddy現在歌手兼立委，選前選後有什麼不同？他表示盡量讓自己保持初心，選前選後用一樣的心態看待每件事，因此拍電影的時候都不太需要轉換心情，但也笑說：「但朋友都說沒變也是個缺點，還是一樣幼稚！」

Doris及男主角蔡昌憲，兩人默契十足擺出耍帥姿勢。（記者羅子欣攝）

閃靈難得以戲劇方式合體，談到拍戲的感覺3人想法都不相同，Doris認為拍戲像拼圖，把一個個片段拼起來變成一個故事，引導觀眾進入導演想呈現的世界中，她在片中化身銅臭味衝天的「恰查某」，還要吊鋼絲、武打，但笑說在家帶小孩才是最累的；小黑則坦言剛開始看到鏡頭會緊張，一聽到「Action」就冒汗，幸好後來漸入佳境；Freddy則說等戲很辛苦，有時Doris電話不接、line不回「就是在拍片！」也認為拍片太累又高壓、要調度很多事，能理解為何鄭文堂導演為何一開始拍片就進入失聯狀態。

「閃靈樂團」Freddy（林昶佐）（左起）、老婆Doris（葉湘怡）和吉他手小黑出席高雄電影節，宣傳《衝組》（記者羅子欣攝）

Freddy和Doris剛成為新手爸媽，問到老公是幾分的爸爸，Doris沉思一下表示：「60到95分吧！但都有及格啦！」至於當爸後有沒有改變？Freddy則點頭笑說：「以前在飛機高鐵上聽到小孩哭鬧會覺得很煩，但現在都會想去幫忙，還有以前聽到噪音都不以為意，但現在聽到都會想揍人，小孩很難哄睡！」

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