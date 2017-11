台北我來了! 男高音之王考夫曼首訪台

考夫曼將於11月8日首次在台舉辦唱會。(牛耳藝術提供)〔記者凌美雪/台北報導〕「台北,我來了!」當今古典樂壇炙手可熱的華格納男高音一哥喬納斯.考夫曼(Jonas Kaufmann),終於踏上首次訪台演出的行程,考夫曼於昨日由德國出發前接受越洋訪問時表示「非常期待這次的演出」,因此,特別提早出發來台準備,還很高興地在臉書貼上登機後的照片說:「On the way to Taipei.」。

《紐約時報》以「他是一個歌劇院的演出保證,是這一代最重要、最多才多藝的人」,讚譽考夫曼是當代第一男高音。此次訪台獨唱會將演出古典藝術歌曲,「對我而言,藝術歌曲在所有歌唱領域裡是皇家等級的。它需要比其他歌唱領域有更細膩的掌握,更多的音色、更豐富的細節處理、音量掌控、對音樂和歌詞更精細的掌握。」考夫曼說,「在唱藝術歌曲時,總是赤裸裸的,只有你跟你的鋼琴家,你們兩個為整個表演負起責任,無法責怪其他人,你必須從頭到尾的專注。」 考夫曼特別提早出發來台準備獨唱會,並高興地在臉書貼上登機後的照片說:「On the way to Taipei.」。(牛耳藝術提供)

將為考夫曼獨唱會擔任鋼琴伴奏的哈爾馬特.德曲(Helmut Deutsch),不僅已是考夫曼演唱生涯的老搭檔,也是考夫曼的老師,考夫曼甚至認為是德曲開啟了他演唱藝術歌曲的事業。

談到與德曲的交情,「噢天~這大概可以寫成一本小書了!」考夫曼表示,在認識德曲之前,他曾覺得藝術歌曲是矯揉造作的。「在藝術歌曲中謹慎、在歌劇中則需酣暢雄辯。(delicacy in lieder, belting in opera.)有一部分確實是如此,但只是一部分。」考夫曼說,「在我遇到哈爾馬特之前,我幾乎總是輕柔地唱藝術歌曲。但在認識他之後,有一次的課堂給我投下了震撼彈。」

考夫曼說,有一次上德曲的課,但因隔天要參加試鏡還沒準備好,只練習了詠嘆調。德曲便說「好吧,那我們來唱詠嘆調,至少還是有好好利用上課時間。」但唱完之後,他被德曲好好地只叫了一頓:「告訴我,你剛剛的聲音到底是怎麼回事?為什麼我從來沒聽過你這樣唱歌?你唱這些詠嘆調的方式與你在我面前唱藝術歌曲的方式完全不同!」考夫曼說,那時他才明白,不應該以「矯揉造作」的方式唱藝術歌曲,而應該運用全身的力量及精神,不只是動腦。德曲要他卸下拘束、放開來唱!「瞬間一切都不同了,我從前唱藝術歌曲無法感動人,因為我常常拒絕讓我的聲音自然地流動。與哈爾馬特的這堂課,開啟了我演唱藝術歌曲的事業。」

兼擅德語、法語、義大利歌劇到舒伯特抒情藝術歌曲,考夫曼首度訪台,將與德曲攜手,於11月8日在台北國家音樂廳,重現男高音的黃金年代,演唱包括舒伯特、舒曼、杜巴克、李斯特、理查.史特勞斯等偉大作曲家的知名曲目。

