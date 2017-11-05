台北我來了！ 男高音之王考夫曼首訪台

考夫曼將於11月8日首次在台舉辦唱會。（牛耳藝術提供）〔記者凌美雪／台北報導〕「台北，我來了！」當今古典樂壇炙手可熱的華格納男高音一哥喬納斯．考夫曼（Jonas Kaufmann），終於踏上首次訪台演出的行程，考夫曼於昨日由德國出發前接受越洋訪問時表示「非常期待這次的演出」，因此，特別提早出發來台準備，還很高興地在臉書貼上登機後的照片說：「On the way to Taipei.」。

《紐約時報》以「他是一個歌劇院的演出保證，是這一代最重要、最多才多藝的人」，讚譽考夫曼是當代第一男高音。此次訪台獨唱會將演出古典藝術歌曲，「對我而言，藝術歌曲在所有歌唱領域裡是皇家等級的。它需要比其他歌唱領域有更細膩的掌握，更多的音色、更豐富的細節處理、音量掌控、對音樂和歌詞更精細的掌握。」考夫曼說，「在唱藝術歌曲時，總是赤裸裸的，只有你跟你的鋼琴家，你們兩個為整個表演負起責任，無法責怪其他人，你必須從頭到尾的專注。」 考夫曼特別提早出發來台準備獨唱會，並高興地在臉書貼上登機後的照片說：「On the way to Taipei.」。（牛耳藝術提供）

將為考夫曼獨唱會擔任鋼琴伴奏的哈爾馬特．德曲（Helmut Deutsch），不僅已是考夫曼演唱生涯的老搭檔，也是考夫曼的老師，考夫曼甚至認為是德曲開啟了他演唱藝術歌曲的事業。

談到與德曲的交情，「噢天～這大概可以寫成一本小書了！」考夫曼表示，在認識德曲之前，他曾覺得藝術歌曲是矯揉造作的。「在藝術歌曲中謹慎、在歌劇中則需酣暢雄辯。（delicacy in lieder, belting in opera.）有一部分確實是如此，但只是一部分。」考夫曼說，「在我遇到哈爾馬特之前，我幾乎總是輕柔地唱藝術歌曲。但在認識他之後，有一次的課堂給我投下了震撼彈。」

考夫曼說，有一次上德曲的課，但因隔天要參加試鏡還沒準備好，只練習了詠嘆調。德曲便說「好吧，那我們來唱詠嘆調，至少還是有好好利用上課時間。」但唱完之後，他被德曲好好地只叫了一頓：「告訴我，你剛剛的聲音到底是怎麼回事？為什麼我從來沒聽過你這樣唱歌？你唱這些詠嘆調的方式與你在我面前唱藝術歌曲的方式完全不同！」考夫曼說，那時他才明白，不應該以「矯揉造作」的方式唱藝術歌曲，而應該運用全身的力量及精神，不只是動腦。德曲要他卸下拘束、放開來唱！「瞬間一切都不同了，我從前唱藝術歌曲無法感動人，因為我常常拒絕讓我的聲音自然地流動。與哈爾馬特的這堂課，開啟了我演唱藝術歌曲的事業。」

兼擅德語、法語、義大利歌劇到舒伯特抒情藝術歌曲，考夫曼首度訪台，將與德曲攜手，於11月8日在台北國家音樂廳，重現男高音的黃金年代，演唱包括舒伯特、舒曼、杜巴克、李斯特、理查．史特勞斯等偉大作曲家的知名曲目。

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