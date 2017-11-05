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小哈珀邊畫畫邊飆高音 貝嫂偷拍忍不住笑噴

2017/11/05 22:54

維多利亞為貝克漢生下唯一的女兒。（翻攝自victoriabeckham IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕「足球金童」貝克漢（David Beckham）退休後，一家人生活幸福美滿，而家中唯一的小女兒哈珀（Harper Beckham）更是全家人的掌上明珠，昨日媽媽維多利亞（Victoria Beckham）就在IG上傳了一段哈珀邊畫畫邊高歌的影片，用童聲飆高音的背影可愛指數破表。

貝克漢一家人是許多網友關注的焦點。（翻攝自victoriabeckham IG）眼看再過一個月就要聖誕節了，昨維多利亞在IG上PO出一段小哈珀唱歌的影片，影片中哈珀背對著鏡頭，用彩色筆畫著七彩鮮豔的薑餅人，還邊唱著瑪麗亞凱莉的《All I Want For Christmas Is You》，過程中用童音狂飆高音，讓在身後偷錄影的媽媽實在忍不住笑了出來，影片發出後遠在紐約念書的大哥布魯克林也轉發，他寫道：「我真的非常想念這位！」而網友們除了被小哈珀萌翻外，也相當羨慕她是個被全家人集寵愛於一身的小公主。維多利亞上傳小女兒可愛的高歌影片萌翻網友。（翻攝自victoriabeckham IG）

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