小哈珀邊畫畫邊飆高音 貝嫂偷拍忍不住笑噴

維多利亞為貝克漢生下唯一的女兒。(翻攝自victoriabeckham IG)〔娛樂頻道/綜合報導〕「足球金童」貝克漢(David Beckham)退休後,一家人生活幸福美滿,而家中唯一的小女兒哈珀(Harper Beckham)更是全家人的掌上明珠,昨日媽媽維多利亞(Victoria Beckham)就在IG上傳了一段哈珀邊畫畫邊高歌的影片,用童聲飆高音的背影可愛指數破表。

貝克漢一家人是許多網友關注的焦點。(翻攝自victoriabeckham IG)眼看再過一個月就要聖誕節了,昨維多利亞在IG上PO出一段小哈珀唱歌的影片,影片中哈珀背對著鏡頭,用彩色筆畫著七彩鮮豔的薑餅人,還邊唱著瑪麗亞凱莉的《All I Want For Christmas Is You》,過程中用童音狂飆高音,讓在身後偷錄影的媽媽實在忍不住笑了出來,影片發出後遠在紐約念書的大哥布魯克林也轉發,他寫道:「我真的非常想念這位!」而網友們除了被小哈珀萌翻外,也相當羨慕她是個被全家人集寵愛於一身的小公主。 維多利亞上傳小女兒可愛的高歌影片萌翻網友。(翻攝自victoriabeckham IG)

