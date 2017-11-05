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五月天怪獸與丁噹版旅遊指南真好用 6年不退燒

2017/11/05 20:52

怪獸在《夢交響》MV中走過的景點都成為歌迷旅遊指南。（翻攝自YouTube）〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹連續2天在高雄舉辦「想戀一個愛」演唱會，特別選唱6年前為高雄燈會演唱的主題曲《夢交響》，當年這首歌由五月天團長怪獸作曲，並和師妹丁噹拍MV，沒想到時隔6年，還是有許多海外來台的粉絲依照著怪獸、丁噹的MV為指南，暢遊高雄。

丁噹（中）重現pub駐唱常被點唱的歌曲。（相信音樂提供）

這次丁噹選在新光三越高雄左營店國際活動展覽中心舉辦演唱會，她說：「有人問為什麼這次不是在高雄巨蛋？因為想和你們近距離，想走到你身旁。」

丁噹多次感動落淚。（相信音樂提供）

丁噹在演唱會上選唱6年前為高雄燈會演唱的主題曲《夢交響》，她說：「拍MV時到了高雄很多地方，最特別是玫瑰聖母院，那天有對新人拍婚紗，也讓我感受到幸福氣氛。」

丁噹高雄開唱，和歌迷相約下個十年。（相信音樂提供）

不少海外歌迷飛來高雄看丁噹演唱會，還分享經驗，很多人都是以丁噹和怪獸拍攝的《夢交響》MV當旅遊指南，暢遊旗津渡輪、六合夜市、城市光廊等景點，追隨丁噹和怪獸在MV中的足跡走訪高雄。

演唱會上還有一段不插電形式演唱，丁噹挑選出道前在PUB駐唱時最常被點唱的《Di Da Di》，還有讓她重新燃起對音樂夢想花火的《花火》，以及個人第一場大型演唱會所翻唱的《我是一隻小小鳥》等歌曲。

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