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（影音）劉以豪曝「不舉」隱憂 寂寞撩記者「一起吃陽春麵」

2017/11/05 20:16

〔記者洪素津／台北報導〕劉以豪今出席FANCL保養品活動，國民男友當仁不讓，談到相關感情問題略感身體僵硬不自在，更甚脫口「你們到底想怎麼樣！」，劉以豪解釋自己滿喜歡自己一個人吃飯，更喜歡吃一個人的陽春麵還不點小菜，問到是不是都沒人陪吃飯，劉以豪甜笑「自己一個人吃飯很好啊！」還隨口問「我約妳們吃陽春麵妳們會來嗎？」眾媒體秒回「會啊！」笑翻全場。

劉以豪出席一日店長見面會。（記者陳逸寬攝）

劉以豪今天代言保養品活動，問及幾歲覺得自己身上的養分大量流失中，劉以豪坦承認流失了快11年，且近期深刻覺得「自己需要好好的被照顧」，追問是有什麼事情力不從心嗎？劉以豪急著否認「身為一個暖男，就是希望自己可以變壯」，而他也透露自己有「不舉」隱憂，表示肩膀舊疾讓他很困擾，之前都完全舉不起來，但現在勤看醫生補救，笑說「好很多了啦！」

劉以豪出席一日店長見面會。（記者陳逸寬攝）

劉以豪表示自己目前身邊沒人可陪吃飯，恰巧自己又剛好一個人，「總是一人單身陽春麵」，雖然沒伴但他也不忘苦中作樂「不一定是陽春麵，肉骨茶麵、排骨飯也都可以」，坦言其實不敢跟女生出去，「怕被偷拍，壓力好大，我一個人比較自在」。劉以豪出席一日店長見面會。（記者陳逸寬攝）

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