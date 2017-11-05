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（影音）劉以豪羞認來電宋芸樺 曾打電話「報備」

2017/11/05 20:08

〔記者粘湘婉／台北報導〕劉以豪出席保養品活動，他與宋芸樺合拍電影《帶我去月球》曾傳假戲真做，宋芸樺又在近期分手，同是單身的2人頻被湊作堆，劉以豪被問2人有無戀情萌芽可能？不僅沒否認，還大方認了有被宋芸樺電到，「有場戲導演要我稱讚她很美，我整個被電到，不是開玩笑的」，羞認至今「被電到」感覺依舊存在。劉以豪出席一日店長見面會。（記者陳逸寬攝）

他受封「國民男友」卻已單身5年多，今哀怨喊過去一人在外吃飯，常一碗陽春麵就打發，這次能在新片中大談校園純愛相當享受，「也是圓了我的願望，因為我在高中時代沒談戀愛。」

他與宋芸樺曾因合作爆緋聞，聊起拍攝花絮，他透露有一幕導演要他看著宋芸樺喊「好美」，他一開始試戲時，被嫌不入戲，沒想到正式來時，他近距離緊盯宋芸樺時，瞬間被電到，「那時候真的是發自內心，覺得她好美」，現場他再被追問，「現在還是覺得宋芸樺美嗎？」他秒回：「嗯」，坦言至今內心仍會忍不住冒出好美2個字。劉以豪談緋聞相當保護宋芸樺。（記者陳逸寬攝）

他自曝早就預期2人會被湊成一對，早在宣傳期開始前，就先打電話給宋芸樺「報備」，「我有先打電話跟她說，可能會被問這些問題」；見媒體不斷追問2人互動，還有沒有近距離看過宋芸樺，他難掩慌張，一度崩潰仰頭，「你們（媒體）到底想怎樣！是沒有需要這麼近的看她啦！」訪問尾聲更笑喊：「我應該不需要再打一通電話吧？」聽得出相當在乎女方感受。劉以豪（左）、宋芸樺合作《帶我去月球》曾爆出緋聞。（記者胡舜翔攝）

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