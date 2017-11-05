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首頁 > 婉君推

金柱赫車禍驟逝 女星慟「才剛約好一起吃飯」

2017/11/05 20:07

金柱赫（左）與金宣兒因戲成為好友。（翻攝自金宣兒IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員金柱赫日前因遇車禍不幸逝世，年僅45歲便英年早逝，令人不勝唏噓，金柱赫在演藝圈人緣極佳，許多藝人得知他的死訊都震驚不已，曾與他合作電影《鬥魂》的女星金宣兒不僅出殯時送他最後一程，也在IG發文緬懷這位好友。

金宣兒一周前才與金柱赫見面，卻就此永別。（翻攝自金宣兒IG）

金柱赫過世前不久才剛奪得最佳男配角獎，金宣兒在IG發文表示一周前她偶然與金柱赫相遇，但她卻不知道那會是兩人最後一次打招呼，當時金柱赫用一貫的燦爛笑容迎接她，她也大讚剛得獎的金柱赫非常帥氣，對方回應「你看到了嗎？謝啦」，兩人還約好之後要一起吃飯，沒想到一周後便天人永隔，金宣兒回憶在她眼中的金柱赫是個很帥氣又溫暖的人，而且是個很棒的演員，並難過的說：「頑皮的哥哥金柱赫，我不會忘記你這位帥氣的演員。哥哥，好好休息吧，我會為你祈福，哥哥在現在待著的地方要幸福。」並配上多張與金柱赫的黑白合照，讓粉絲們不禁又紅了眼眶。金宣兒形容金柱赫是一名非常棒的演員。（翻攝自金宣兒IG）

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