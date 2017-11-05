（影音）陳艾琳成功遠離憂鬱症 曝男友6字風趣安慰放下心

〔記者粘湘婉／台北報導〕陳艾琳5月離婚後，火速扶正《大學生了沒》班底「Alex」顏庭笙，小倆口常公開曬恩愛，今她出席內衣品牌活動，透露常揪男友運動、潛水、爬山，接近大自然，終於走出憂鬱症陰影，對於2人形象差，屢被周刊偷拍上封面，她笑喊男方比她還看得開，不在乎外界評價，還會打趣安慰她，稱這是「封面成就解鎖」，讓她心情輕鬆不少。

陳艾琳出席服飾記者會。（記者陳逸寬攝）

她近期被憂鬱症所擾，還曾對外坦承，離婚前早已和男方曖昧，讓顏庭笙甩不開小王封號，今她透露，病情在男友溫情陪伴下好轉許多，但9月時一度復發，「朋友會來分享心事，但我真的沒辦法給建議」，坦承自己過去常「大放厥詞」，現在已懂得低調為妙，「很多事情要自己經歷過才知道，但不代表我不關心。」

陳艾琳出席服飾記者會。（記者陳逸寬攝）

今她出席內衣活動，稱自己偏好運動款內衣，不喜歡被緊緊束縛，甜笑稱男友不會對內衣「點菜」，只會狗腿稱讚：「你穿什麼都好看」。她近來正準備花藝師考試，預備未來轉行當婚禮場佈，目前也不考慮走入婚姻，「先以工作為主，希望大家能看到我的專業。」 陳艾琳出席服飾記者會。（記者陳逸寬攝）

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