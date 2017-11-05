（影音）劉以豪魯6年被她電到 堅定說「不是開玩笑！」

劉以豪出席一日店長見面會。（記者陳逸寬攝）〔記者洪素津／台北報導〕劉以豪今出席FANCL保養品活動，現身廣場大方跟女粉互動，女粉硬是被他電的一愣一愣的，談起自身感情狀況，劉以豪哀怨單身高達6年，這段期間都一人吃單身的陽春麵，日前劉以豪和宋芸樺合作拍戲看似萌生火花，今問及兩人有無機會？劉以豪隨即大方說「我整個被電到，不是開玩笑的」。

劉以豪出席一日店長見面會。（記者陳逸寬攝）

劉以豪單身6年感情狀況毫無進展，問到和最近才恢復單身的宋芸樺有無進展空間，劉以豪甜笑不否認閃避「我覺得她肌膚可能需要用一下這個（保養品）」，媒體隨即問近距離看她肌膚不好嗎？劉以豪直說「我有近距離看她，膚況非常好，有被電到的感覺」，隨後他更欲罷不能讚嘆「哇！整個被電到，她好美」。

劉以豪（左）、宋芸樺。（資料照，記者胡舜翔攝）

媒體當起紅娘再追問「現在還有好美的fu嗎？」只見劉以豪嬌羞說「你們到底想怎麼樣！」，還擔心到喃喃自語「應該等一下不用打給她吧！」，顯示出劉以豪私下和宋芸樺私交不錯，會擔心回答不好影響到宋芸樺心情，十足暖男一枚。 劉以豪出席一日店長見面會。（記者陳逸寬攝）

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