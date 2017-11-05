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（影音）IU錄《RM》落水險溺斃？ 網友搜出「關鍵影片」

2017/11/05 18:33

〔記者吳琬婷／綜合報導〕南韓歌手IU最近上韓綜《孝利家民宿》，其中一集她隨李孝利夫婦到海邊戲水，卻只敢站在岸邊觀看，她在節目上坦言自己其實相當怕水。事實上，IU前年曾在廣播節目《劉仁娜的提高音量》中透露，因有過一次恐怖的落水經驗，才導致她怕水，而網友憑著IU敘述的細節比對後，指出該次恐怖經驗疑似就是她上《Running Man》時造成的。IU在節目中自曝因為有過恐怖落水經驗，才導致她怕水。（翻攝自IG）

IU當時在中廣播節目裡提到：「我從小到大都以為自己會游泳，可是前陣子有個落水的經驗，那次真的差點死掉了，是我第一次感受到掉進水裡的恐懼，所以現在只要靠近岸邊就會很害怕。」IU也說，她以前都認為人在水中可以自然漂浮，只要捏鼻子憋氣、揮手游泳就可，「但當時我感覺一直下沉」，還模仿起當時掙扎的手勢，言語間透露餘悸猶存。

有網友扮起柯南分析IU敘述的細節，起底IU在上廣播節目的3個月前，曾參加了《Running Man》演出，當集節目，IU因為玩遊戲輸了，與隊友一同被處罰從高台落水，只見她落水前就面露不安，也捏著鼻子做準備，落水後也揮著手掙扎上岸，網友紛紛推測就是這個橋段才讓她產生對水的恐懼症。IU在《Running Man》節目中，落水前面露緊張神色。（翻攝自YouTube）

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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