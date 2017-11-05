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周子瑜第二！ 台灣囝仔爆練習生辛酸

2017/11/05 18:16

〔記者陽昕翰／台北報導〕年僅19歲的新人蘇一晉曾赴韓發展，他是周子瑜之後，第2位在南韓演藝圈出道的台灣人，他當時因為選秀被簽入南韓最大的娛樂公司CJ E&M，並透過合作公司FNC娛樂的訓練，幸運成了人氣韓團CNBLUE、AOA的師弟，他這些年累積不少表演經驗，終於返台發行首張個人單曲。

蘇一晉在15歲時，參加跨國選秀脫穎而出，當時還在念華岡藝校的他，得到一份與CJ E&M、FNC娛樂公司的合約，在與家人協議休學後，赴韓成為練習生，接受嚴格的訓練。蘇一晉曾赴韓當練習生，將推出個人單曲。（浩鋒娛樂提供）

憶起當時的培訓過程，不分假日每天訓練11小時，包括舞蹈、聲樂、語言、肢體課程都有專人教授，他苦笑：「當時上課的唯一回憶就是天天被罵，不管你多好還是會被罵，每堂課如果達不到要求罵得更兇，被罵已經成了常態！最痛苦的是聲樂跟語言課，因為我英文不好、韓文也不懂，所以常被罵到豬頭。」

蘇一晉更笑說，「最擔心的還是我爸媽，因為訓練很累，很多時候都是回家就睡著了，有一次我爸媽打了40多通個電話都沒有接到，以為出事，最後打去了公司才確定平安！」

由於當練習生薪水極少，省吃儉用的他，有長達2個月都吃泡麵果腹，後來獲得機會在知名節目《M COUNTDOWN》亮相，並在2015發行首支單曲《PUPPY LOVE》，為他成功打開出道的大門，而他在去年與經紀公司合約到期，隨後馬上被香港經紀公司相中，積極拓展華人市場，將推出新單曲《雕像》。蘇一晉曾赴韓當練習生，將推出個人單曲。（浩鋒娛樂提供）

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