陶喆當眾搭帳篷GG惹 無數小蝌蚪游進口中

〔記者鍾智凱／台北報導〕Discovery頻道首創「硬派祭」帶來節目實景體驗，陶喆、「Miss Ko」葛仲珊、Soac共組一團，對上硬漢中的硬漢《單挑荒野》節目主持人艾德史塔福（Ed Stafford） PK搭營挑戰，沒想到艾德只花了5分鐘就將帳篷搭起來，反倒陶喆、Miss Ko、Soac面面相覷，不知道該如何下手，Miss Ko與Soac更直接放棄：「天啊！這沒辦法，我們放棄。」陶喆挺身而出：「我來，我可以完成挑戰！」但最終仍敗給洋男艾德史塔福。

艾德史塔福（左起）與陶喆、Miss Ko、Soac PK搭營（Discovery提供）擔任此次Discovery硬派大使的陶喆甚至為硬派祭創作了一首歌曲，並在硬派祭首次曝光，陶喆也表示新歌正在籌備中，今年一定會有新的作品，大家敬請期待，不僅如此，陶喆之前曾參加過野外活動，食物都要自理，陶喆笑說：「在準備晚餐，我們想煮湯喝就從河裡撈水，殊不知水中有很多蝌蚪，天黑也沒注意，喝下去時才發覺怎麼有像蒟蒻的東西，竟然是蝌蚪！」 艾德史塔福（左起）、陶喆、Miss Ko、Soac 為Discovery頻道硬派祭站台（Discovery提供）

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