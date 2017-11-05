（影音）陳艾琳秀內衣爽被愛包覆 甜曝男友愛她穿這款
2017/11/05 17:41
〔記者洪素津／台北報導〕陳艾琳今出席內衣活動，吸引不少男性觀眾駐足觀看，笑問現任男友會不會挑選內衣，她嬌羞笑說「他喜歡運動的人，會傾向這種運動舒適的」，隨後陳艾琳更大方談愛「他超狗腿的！說妳穿什麼都馬好看」，陳艾琳看起來精神狀態頗佳，有種被愛包覆的感覺，另她也談了自身憂鬱症，表示自己因接觸大自然運動療癒了許多。陳艾琳出席服飾記者會。（記者陳逸寬攝）
日前陳艾琳的感情狀況鬧得滿城風雨，個人的精神狀況也大受打擊，憂鬱症纏身，坦言最近一次復發是9月的時候，她表示自己已經盡量不去看八卦新聞，就連上了八卦雜誌封面也不知道，但是跟朋友聊到還是會陷在那種不好的情緒，導致憂鬱症又復發，她無奈資訊轟炸「就算不去注意，去超商還是會看到自己在八卦雜誌封面上」，問及男友感受，陳艾琳表示男友根本不在意「還會來跟我說『ㄟ妳上八卦封面，生涯成就達成耶』」。陳艾琳出席服飾記者會。（記者陳逸寬攝）
陳艾琳今年5月和「MP魔幻力量」前鼓手阿翔離婚，扶正「Alex」顏庭笙，2人近來大方放閃，陳艾琳出席活動也表示感謝他生性樂觀影響到我，至於有無步入婚姻打算，陳艾琳表示目前正積極準備花藝考試，沒有結婚想法，而不認為自己是藝人的她想要有一技之長，現階段也都以花藝事業自行接案。陳艾琳出席服飾記者會。（記者陳逸寬攝）
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