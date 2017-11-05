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真人版《獅子王》卡司超強大 碧昂絲為「她」獻聲！

2017/11/05 19:21
迪士尼要將1994年的經典動畫《獅子王》重製，近日公布超強大卡司，包括美國天后碧昂絲（Beyoncé）將為辛巴的妻子「娜娜（Nala）」獻聲。（法新社）迪士尼要將1994年的經典動畫《獅子王》重製，近日公布超強大卡司，包括美國天后碧昂絲（Beyoncé）將為辛巴的妻子「娜娜（Nala）」獻聲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢近年盛行將經典動畫或童話故事改變成真人版電影，迪士尼也確定要將1994年的經典動畫《獅子王》重製，近日則公布超強大卡司，包括美國天后碧昂絲（Beyoncé）將為辛巴的妻子「娜娜（Nala）」獻聲。

本月初，迪士尼公布重製《獅子王》的超強卡司，辛巴由唐納·葛洛佛聲演，辛巴的妻子娜娜則由碧昂絲獻聲。（圖取自推特）本月初，迪士尼公布重製《獅子王》的超強卡司，辛巴由唐納·葛洛佛聲演，辛巴的妻子娜娜則由碧昂絲獻聲。（圖取自推特）

綜合媒體報導，重製的《獅子王》將於2019年夏天上映，導演是強·法夫洛（Jon Favreau），他曾執導《鋼鐵人》1、2部，以及《與森林共舞》等片。本月初，迪士尼也公布超強卡司，辛巴由唐納·葛洛佛（Donald Glover）聲演，辛巴的妻子娜娜則由碧昂絲獻聲。

辛巴的父親木法沙則由當年為動畫片配音的詹姆斯·厄爾·瓊斯（James Earl Jones），再次擔綱同樣角色；刀疤則由奇維托·艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）獻聲，他曾以《自由之心》，獲奧斯卡最佳男主角提名。

皇家顧問犀鳥「沙祖（Zazu）」則由英國演員約翰·奧利佛（John Oliver）聲演，喜劇角色彭彭與丁滿，則由塞斯·羅根（Seth Rogen）和比利·埃西納（Billy Eichner）獻聲。

重製的《獅子王》並非典型意義上的「真人版」，碧昂絲不會出現在電影中，而是會採用CG技術，效果類似於2016年重製的《與森林共舞》。導演強·法夫洛曾表示，這部電影將依靠創新的電影製作技術，將非洲大草原和色彩鮮艷的角色們逼真呈現在電影中。

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