TWICE舞衣太短！ 子瑜坐地忙遮裙嚴堵春光
2017/11/05 17:53
TWICE出道兩年，擁有超高人氣。（翻攝自TWICE臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「TWICE」出道僅兩年便累積了超高人氣，只要發表新歌都會成為超熱門夯曲，近來她們推出新歌「Likey」，琅琅上口的旋律再度掀起熱潮，但這首歌曲的舞蹈有許多需要坐下的動作，讓穿著裙子的團員們努力遮裙擔心走光。
TWICE成員因裙子太短表演時頻用手遮裙。（翻攝自아이돌 이슈臉書）TWICE的團員各個都擁有修長美腿，時常以短裙為造型，讓她們大秀好身材，而在新歌中她們身穿窄版短裙，裙子的長度似乎比之前都還要短，而且看起來相當緊身，有人在臉書上PO出她們表演時的照片，只見她們在台上賣力跳著舞，但其中子瑜、Sana、定延、志效、彩瑛等成員因有坐下動作，不斷的用手遮裙子，並把裙子往上拉，即使穿著安全褲，但仍盡力防止走光，粉絲們見狀紛紛認為她們看起來很不舒服，希望往後不要讓她們穿這麼短的裙子，但也大讚即使如此團員們仍努力保持鎮定繼續表演，表現相當敬業。粉絲希望團員們以後別再穿這麼短的裙子跳舞。（翻攝自아이돌 이슈臉書）
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