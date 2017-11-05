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2017中華三菱發現之旅打造「Rody綠野遊戲王」

2017/11/05 16:18

由近千隻Rody排成MITSUBISHI MOTORS字樣是本次最吸睛的焦點。（中華汽車提供）〔記者方維鐸／台北報導〕中華三菱以實際行動關懷台灣這片美麗的土地，多年來號召眾多車主們走訪各縣市鄉鎮，透過企業資源與公益活動結合，為地方聚焦特色文化帶來人潮與注目，也使車主們體驗到在地人文之美。今年中華三菱前進農業之都「雲林農博生態園區」體驗自然與在地文創，除了利用場地現有的天然優勢之外，中華三菱更別出心裁地為廣大車主、家庭成員們設計了適合各年齡層參與的療癒系主題活動「Rody綠野遊戲王」，陪伴車友們度過一個歡樂、紓壓的假日。

金曲創作暖男盧廣仲壓軸獻唱融化現場觀眾的心。（中華汽車提供）017中華三菱發現之旅「Rody綠野遊戲王」最吸睛的活動，是在中央大草原上的Rody夢奇地。近千隻的彩色Rody排列而成的MITSUBISHI MOTORS英文字母及太陽、雲朵、彩虹圖案，如此令人震撼與驚喜的畫面是本次活動的焦點，所有大小朋友無不駐足停留狂按相機快門。

e-moving神秘車款也於2017中華三菱發現之旅悄悄現身。（中華汽車提供）與Rody拍照當然不夠過癮，現場還有許多與其相關的互動遊戲，包括Rody騎士變裝趴趴照、Rody衝鋒陷陣齊跳躍競賽、Rody親子瑜珈、Rody歡樂牧場等，從baby、兒童到大人，都沉浸在Rody夢奇地的歡樂世界中。

三菱騎士出任務-COLT PLUS歡樂隊伍。（中華汽車提供）除繽紛的地景藝術，中華三菱將時下熱門的大富翁桌遊與農博綠地結合，將桌遊放大立體化，邀請車主們攜家帶眷一起進入機會與命運的遊戲世界中，經由一連串與雲林農業知識相關的闖關關卡，讓「OUTLANDER叢林冒險」、「GRAND LANCER 騎士軍團」、「ZINGER繽紛樂園」或「COLT PLUS 歡樂隊伍」等不同特色車款中，尋找出最適合自己的坐駕。三菱騎士出任務-GRAND LANCER騎士軍團。（中華汽車提供）

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