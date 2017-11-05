10歲兒情竇初開 袁詠儀親授如何面對分手

袁詠儀演技精湛，深受粉絲歡迎。（翻攝自袁詠儀微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星袁詠儀長相甜美，演技備受肯定，與張智霖結婚16年，兩人育有一子「魔童」，一家三口感情相當和樂，昨日她出慈善活動，提到10歲的兒子似乎已開始情竇初開，她也將兒子當作是大人般看待，已跟他討論「分手的藝術」。

袁詠儀10歲兒（中）情竇初開，她趁機教育。（翻攝自袁詠儀微博）袁詠儀昨日出席慈善活動時表示兒子的11歲生日快到了，但兒子對於生日相當低調，不要求開派對只約了幾個男同學一起去公園玩，她也提到兒子已到了情竇初開的年紀，原來是有位女同學至美國念書，讓魔童情緒低落了好幾天，袁詠儀認為兒子對那位女生一定有好感，並開導兒子：「要開始習慣男女之間的離離合合，可能有些女孩子會沒有原因的說分手，你要懂得面對，不要太認真，真命天子總有天會出現。」 袁詠儀（左）與張智霖感情恩愛。（翻攝自袁詠儀微博）

為了讓兒子習慣「分手」，她便和兒子說如果惹她不開心她就會說分手，魔童反問該如何回答，袁詠儀表示如果是喜歡的女孩子，無論做錯什麼事都要說Sorry，不喜歡就要說好呀，現在她時常和兒子講分手，而兒子總是大笑回Sorry，讓她笑說不擔心他會回好呀。

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