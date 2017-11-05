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鮮肉男星熬韓魔鬼訓練 獲劉德華認證「永遠支持」

2017/11/05 15:21

劉德華曾獻聲鼓勵蘇一晉。（蘇一晉提供）〔記者王心妤／台北報導〕19歲新人蘇一晉因為參加跨國選拔成為南韓練習生，經過魔鬼訓練後，近日推出新數位單曲〈雕像〉。為了朝偶像致敬，他特別把英文名字改成Andy，有次在劉德華生日會上表演默克傑克森的舞蹈後，也獲得偶像肯定，承諾的表示：「華仔哥哥會永遠支持你！」

劉德華曾獻聲鼓勵蘇一晉。（蘇一晉提供）由於當練習生薪水很少，蘇一晉長達兩個月只吃泡麵果腹，他笑說：｢因為天天吃泡麵，所以最拿手的菜是泡麵加蛋，最美味的大餐是泡麵加蛋加菜！」不過因為太瘦，有次去買黃瓜飯糰時，讓阿姨直接幫他「加肉」升級，讓蘇一晉超感恩！

劉德華曾獻聲鼓勵蘇一晉。（蘇一晉提供）之後在北京出道時，劉德華也特別錄下「永遠支持」的影片打氣。每年都會固定參加華仔生日會的他，四年前在華仔慶生會上表演麥可傑克森舞蹈，讓對方留下深刻印象。兩年前蘇一晉的發片記者會，華仔特別獻聲說：｢我是華仔哥哥，從小看你長大，知道你是一個努力的小孩，記得阿，在演藝圈你要兩倍努力才能做得比別人好，保持純真，莫忘初衷，華仔哥哥會永遠支持你！有人任何迷惘，不要害怕！找我，我一直都在！我支持你！」劉德華曾獻聲鼓勵蘇一晉。（蘇一晉提供）蘇一晉分享在韓國當練習生的辛苦。（浩鋒娛樂提供）

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