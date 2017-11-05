AV女優預告自殺 不堪抹黑「永遠再見了」

麻生希身材火辣，曾是相當受歡迎的AV女優。（翻攝自麻生希IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優麻生希外表甜美可愛，因外型酷似台灣第一名模林志玲而受封為「AV界林志玲」，她卻在去年因持毒遭逮，並宣布與前經紀公司解約，今日她竟在IG上宣告要自殺，嚇壞許多粉絲。

麻生希預告自殺，讓粉絲相當緊張。（翻攝自麻生希IG）AV達人一劍浣春秋今日在臉書表示，一向脾氣火爆的麻生希在IG寫下「大家永遠的再見了」預告自殺，麻生希雖已和前經紀公司解約，但一劍浣春秋透露她與前事務所的糾紛非常難解決，恐怕沒有人敢輕易和她合作，而麻生希在IG表示，前經紀人在半夜跑去她家敲門，並誣賴她「又再吸毒」，要求她立刻開門，讓她不堪其擾，她堅定表示自己沒有再吸毒，卻一再被誣陷，工作及友情方面都不順遂，讓她決定走上絕路，並說「反正我死了，警察解剖身體就知道我是清白的了」，死意似乎相當堅決，也讓網友嚇出一身冷汗，頻頻勸她不要做傻事。 麻生希對於一再被誣衊吸毒忍無可忍。（翻攝自麻生希IG）

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