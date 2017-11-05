女星爭光東京影展奪獎 拍戲遇颱風灌水怕淹死

〔記者粘湘婉／台北報導〕在台發展的23歲馬來西亞女星劉倩妏出道5年，去年加入伊林娛樂，將事業重心轉往台灣，日前她憑主演電影《阿奇洛》獲頒2017年東京影展「原石獎」肯定，與松岡茉優、石橋靜河、法國女星Adeline D'Hermy等人一同獲獎。劉倩妏上台領獎時表現鎮定，事後才透露緊張心情，原想給自己再5年時間奮鬥，「我沒想過能這麼快站上國際的舞台，這也是我人生的第一座獎項。」 劉倩妏獲頒東京影展「原石獎」，對於獲得人生中第一個演技獎相當開心。（東京影展提供）

東京影展今年特別新設「原石獎」，用來鼓勵有潛力的新生代演員，劉倩妏成為首屆獲獎者，她表示先前去年才下定決心當全職演員，跟伊林簽約，「去一座新的城市，重新開始，這個決定其實需要很大的勇氣。」而回顧這5年演員生涯，有起有落，中間一度想放棄，這次獲獎，對她來說意義非凡，是很大的鼓勵。 劉倩妏參加東京影展。（伊林提供）

她18歲為分擔家計出道，先以模特兒身分闖蕩演藝圈，後被製作人發掘去演戲，踏上演員之路，至於為何來台發展，她透露因上一部電影《榴槤忘返》，導演安排台灣老師上表演課，加上常常往返台馬兩地，她逐漸愛上台灣濃厚的人文氣息，決定來台發展演藝事業。

她去年接演中天《讓愛飛揚》演出，在台東Long stay拍攝，結果遇到好幾次颱風，笑稱對「台灣的颱風」印象深刻，「我記得是尼伯特颱風那時候，我宿舍窗戶被吹破，雨水全灌進房間，我不知道台灣颱風威力這麼強，嚇死我了，當下我以為我會被淹死。」幸好最後平安度過拍攝期，戲劇也順利殺青。

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