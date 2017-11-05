驚天馬甲浸浴缸 小帥虎露絕對領域
2017/11/05 14:05
陳志朋拍攝新歌《Patience》MV。（金三角提供）〔記者陽昕翰／台北報導〕陳志朋暌違21年推出新專輯《千面》，他染綠髮、換穿透視裝，受封「行走的騷男荷爾蒙」，這次為新歌《Patience》MV尺度又開，以白襯衫、馬甲的驚天造型，一身勁裝泡入水中，造型依舊大膽！
陳志朋拍攝新歌《Patience》MV。（金三角提供）陳志朋回想當時在錄音室，很放鬆地騷動起來，脫著鞋大赤腳，在地毯上自在搖擺，不到1個半小時就錄完，當製作人喊收工，陳志朋才如夢初醒般「回神」，笑說《Patience》是他出道來，錄得最快的一首歌。
陳志朋拍攝新歌《Patience》MV。（金三角提供）為符合專輯概念，陳志朋與音樂團隊設定每首歌都要有不同的風貌，製作人也坦言：「一開始其實是有難度！」這次錄《Patience》時，剛好陳志朋靈機一動，提議「我們要不要錄騷一點？」 當時大家都覺得新鮮，因此立刻改變編曲，加入來自L.A.的薩克斯風，為這首歌增添不同面貌。陳志朋拍攝新歌《Patience》MV。（金三角提供）
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