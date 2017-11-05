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伊能靜甩肉辣秀鉛筆腿 自豪「值得被愛」

2017/11/05 14:34

伊能靜生完女兒後一度胖到70公斤。（翻攝自伊能靜微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕女星伊能靜2015年與中國演員秦昊再婚，兩人育有一女「小米粒」，她生完女兒後身材發福，但靠著堅定的意志力，3個月甩肉10公斤，恢復苗條身材，日前她透露減重的心路歷程，並對現在的自己相當滿意。

伊能靜分享如何找回自信。（翻攝自伊能靜微博）伊能靜在微博表示生完女兒後堅持餵母乳，因此不敢減肥，女兒的睡眠時間短，時常在半夜哭鬧，她時常在凌晨時站在陽台哄女兒入睡，那段時間她睡眠不足且嚴重掉髮，心理壓力相當大，而愛美如命的她，對自己開始不自信，曾有朋友對她說她生完孩子還是會很美，因為她不是會放縱自己的人，但伊能靜無奈表示「我對失控的身體無法控制」，過了哺乳期後，她利用運動搭配飲食控制，終於瘦了下來。

伊能靜甩肉成功恢復苗條身材。（翻攝自伊能靜微博）伊能靜表示，她對美的理解不再是瘦，而是有線條及力度，更說她有自信不是因為美回來，而是知道了這輩子無論什麼年齡，她都不會放棄自己，也秀出身穿短裙露出修長美腿的照片，自豪的說：「像我這麼強大的女人，被愛很值得。跩不跩？畢竟我知道我付出了什麼，我可以。」

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