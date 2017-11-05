限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

嚴立婷為兒子改壞脾氣 體認媽媽偉大「換作以前早就...」

2017/11/05 14:03

嚴立婷時常分享與兒子的日常生活。（翻攝自嚴立婷臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕女星嚴立婷與籃球員老公婚後育有一子「Willson」，經歷千辛萬苦後，在今年懷了二寶，目前懷孕5個月，她時常在臉書與網友分享一家人的日常，Willson嘴甜又貼心的個性深受粉絲喜愛，日前她分享了做為媽媽的教育觀，想法讓網友相當認同。

嚴立婷分享育兒術。（翻攝自嚴立婷臉書）嚴立婷日前在臉書表示Willson每次耍脾氣時，她都會警惕自己要冷靜處理，因為若跟兒子一樣處於憤怒的狀態，兒子就不能接收到該有的情緒，過去脾氣較為暴躁的嚴立婷，也驚覺當了媽媽後會在無形中既溫柔又有耐心，認為媽媽真的很偉大，笑說為了兒子自己是史上EQ最高，更開玩笑說：「換作幾年前，換作別人，早就...結論是，親生的無誤。」但也透露雖然努力講話溫柔，不過會在心裡大翻白眼，育兒方式得到許多媽媽回應，表示「教育真的是一門學問」、「時常理智線斷掉」、「跟小孩都是要鬥智啦」。嚴立婷與兒子感情相當好。（翻攝自嚴立婷臉書）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
「婚姻是難修的學分」 柯以柔首度回應婚變！ 「婚姻是難修的學分」 柯以柔首度回應婚變！
2017/11/05 06:14
驚！美劇男星跳樓自殺 享年34歲 驚！美劇男星跳樓自殺 享年34歲
2017/11/05 07:58
柯以柔首洩婚變心聲 不再喊「老公」鐵了心斷聯 柯以柔首洩婚變心聲 不再喊「老公」鐵了心斷聯
2017/11/05 07:12
柯以柔發文「為孩子堅強」 網友強烈建議看這個療傷 柯以柔發文「為孩子堅強」 網友強烈建議看這個療傷
2017/11/05 08:50
賈靜雯太正 修杰楷「貼標籤」宣示主權 賈靜雯太正 修杰楷「貼標籤」宣示主權
2017/11/05 08:54
雙宋婚禮唸信7分鐘 劉亞仁一句話惹哭宋仲基 雙宋婚禮唸信7分鐘 劉亞仁一句話惹哭宋仲基
2017/11/05 11:13
賈靜雯曬「身上記號」 修杰楷被虧幼稚 賈靜雯曬「身上記號」 修杰楷被虧幼稚
2017/11/05 08:58
熊黛林傳懷孕3個月PO文有暗示 經紀人表示… 熊黛林傳懷孕3個月PO文有暗示 經紀人表示…
2017/11/05 07:24
小甜甜入境隨俗 喊王宇婕「屁王」 小甜甜入境隨俗 喊王宇婕「屁王」
2017/11/05 09:07
魏蔓陳奕摩鐵開房純聊天？一開電視就是A片尷尬惹 魏蔓陳奕摩鐵開房純聊天？一開電視就是A片尷尬惹
2017/11/05 08:30
Angelababy替10年閨密慶生 姊妹淘撞臉撞到翻！ Angelababy替10年閨密慶生 姊妹淘撞臉撞到翻！
2017/11/05 11:47
柯以柔沈默5天首發聲！「當媽的人沒資格倒下」超催淚 柯以柔沈默5天首發聲！「當媽的人沒資格倒下」超催淚
2017/11/05 07:20
柯以柔婚變5日首發文 「我的家庭做了不好示範」 柯以柔婚變5日首發文 「我的家庭做了不好示範」
2017/11/05 07:51
余祥銓撩妹讓人翻白眼 追校花自招做出「不良行為」 余祥銓撩妹讓人翻白眼 追校花自招做出「不良行為」
2017/11/05 10:46
武打巨星也涉性騷 女星控被掏槍脅迫 武打巨星也涉性騷 女星控被掏槍脅迫
2017/11/05 07:55
（專訪）中國再伸黑手 金馬導演失教職 （專訪）中國再伸黑手 金馬導演失教職
2017/11/05 09:36
國片開拍遇到大難關 原因竟是… 國片開拍遇到大難關 原因竟是…
2017/11/05 09:13
女星月砸百萬整形 自曝曾靠肉體賺錢 女星月砸百萬整形 自曝曾靠肉體賺錢
2017/11/05 10:53
女星力甩惡女形象 當志工卻漂白失敗 女星力甩惡女形象 當志工卻漂白失敗
2017/11/05 07:47
黃明志爽見D槽女神 網友放話砍他左手 黃明志爽見D槽女神 網友放話砍他左手
2017/11/05 11:37
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.