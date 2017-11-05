嚴立婷為兒子改壞脾氣 體認媽媽偉大「換作以前早就...」
2017/11/05 14:03
嚴立婷時常分享與兒子的日常生活。（翻攝自嚴立婷臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕女星嚴立婷與籃球員老公婚後育有一子「Willson」，經歷千辛萬苦後，在今年懷了二寶，目前懷孕5個月，她時常在臉書與網友分享一家人的日常，Willson嘴甜又貼心的個性深受粉絲喜愛，日前她分享了做為媽媽的教育觀，想法讓網友相當認同。
嚴立婷分享育兒術。（翻攝自嚴立婷臉書）嚴立婷日前在臉書表示Willson每次耍脾氣時，她都會警惕自己要冷靜處理，因為若跟兒子一樣處於憤怒的狀態，兒子就不能接收到該有的情緒，過去脾氣較為暴躁的嚴立婷，也驚覺當了媽媽後會在無形中既溫柔又有耐心，認為媽媽真的很偉大，笑說為了兒子自己是史上EQ最高，更開玩笑說：「換作幾年前，換作別人，早就...結論是，親生的無誤。」但也透露雖然努力講話溫柔，不過會在心裡大翻白眼，育兒方式得到許多媽媽回應，表示「教育真的是一門學問」、「時常理智線斷掉」、「跟小孩都是要鬥智啦」。嚴立婷與兒子感情相當好。（翻攝自嚴立婷臉書）
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