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驚！搖滾天王扮大俠 伍佰古裝帥成這樣

2017/11/05 13:36

〔記者陽昕翰／台北報導〕「搖滾天王」伍佰首次主演古裝電影《奇門遁甲》，帥氣的「長髮大俠」扮相終於曝光！他在片中飾演霧隱門「老大」一角，與眾師弟、妹共同抵抗外星人入侵地球，其中還有許多吊鋼絲的戲，選在風沙很大的外景拍攝，讓他笑言：「老大不好當啊！」伍佰主演古裝電影，帥氣扮相曝光。（圖：環球）

這次在拍片期間，與伍佰私交甚篤的導演徐克，在聊天中談及：「寫一首老大的歌吧！」靈感大爆發的他，僅花了半天就寫出3個版本的作品，徐克聽完也挑了2首放進電影。

其中《誰是老大》是電影主題曲，徐克提議由戲中3位男主角一起合唱，讓「大鵬」董成鵬與李治廷相當興奮，本身就是歌手的李治廷，多次帶著吉他到片場，趁拍戲的空檔向伍佰請教歌曲創作的秘訣。

伍佰（中）與李治廷、董成鵬畫上「黑光妝」拍攝MV。（圖：環球）這首新歌MV由林炳存掌鏡，場景設定在現代的菜市場，3位男主角臉上畫著「黑光妝」，現身登台狂飆吉他，由王振宇武術團演出的小販個個身懷絕技、舞蹈科班出身的現代舞者甯琪，也由清潔婦搖身一成為魔女，跳著魔幻的舞蹈，虛實之間奇幻轉變點出《誰是老大》的主題。　

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