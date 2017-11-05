《花甲》女星進軍南韓！揪歐巴互飆內心戲

葉辰莛（左）與南韓實力派演員文智允，跨國合作演出短片《路邊攤》。（釜山影展提供）〔記者吳琬婷／台北報導〕因演出植劇場《戀愛沙塵暴》、《花甲男孩轉大人》兩劇而受矚目的戲劇新人葉辰莛，日前趁著電影《花甲大人轉男孩》開拍之前，接受釜山國際影展之「亞洲電影學院」邀請，飛往釜山拍攝學員們的畢業短片《路邊攤》（Street Stall），與曾在韓劇《奶酪陷阱》、《舉重妖精金福珠》中演出的南韓實力派男演員文智允，互飆對手戲。

釜山影展「亞洲電影學院」旨在培育亞洲年輕電影工作者，今年學院教務長為日本名導是枝裕和，曾以短片《阿尼》入選坎城影展的台灣新銳導演鄒隆娜，則是今年學院成員，她看了《路邊攤》的劇本後，跨海推薦葉辰莛演出此角，劇組也覺得葉辰莛的甜美外型很合適，因此力邀她演出。

葉辰莛（右）與南韓實力派演員文智允，跨國合作演出短片《路邊攤》。（好好娛樂提供）在《路邊攤》裡，葉辰莛飾演一名獨自到釜山自助旅行的女孩，竟發現錢包被扒走了，幸好遇到善良的甜餅攤老闆替她解危，但沒想到這個善心老闆背後也有個辛酸故事，輾轉意外之下，女孩的錢包、護照，竟落到了老闆手上，讓他陷入道德的兩難。

葉辰莛在片中主要說中文，夾雜些許英文，與說韓語的文智允寫實地演出雞同鴨講、內心糾結的對手戲。葉辰莛說，文智允相當專業，為演出攤販，故意把自己弄得不修邊幅，她自己則全力投入揣摩一個孤單無助的女孩，那種渴望別人幫助的心情。

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