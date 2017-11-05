許老三拉同學頭髮 小S這樣做被推爆！

小S常在臉書上分享和女兒們的點點滴滴 。（圖擷取自小S臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕女星小S常在臉書上分享和女兒們的點點滴滴，她看似相當溺愛女兒，但其實私下的家教甚嚴，日前許老三在學校拉同學頭髮，她親自打電話和對方家長道歉，也嚴厲地要求女兒向對方鞠躬道歉，對於女兒如果做錯事，她一定會糾正！

《ETtoday東森新聞雲》報導，近年來校園霸凌和性騷擾頻傳，她常常提醒女兒們，在學校有發生任何事情，一定要回家說，但有天卻接到老師的電話，說小女兒許老三在學校很皮，會拉同學的頭髮，還會拿蠟筆畫同學的書本，午休也不睡覺，甚至在坐校車的途中解開同學的安全帶，兩人因此拉扯受傷。

小S知道後，向老師道歉，並問老師這些同學的家裡電話，和同學的家長聯絡，她向他們一一道歉，並說：「我不允許我的女兒做讓你們心疼自己女兒的事，所以這個歉我一定要道！」因為小S認為，如果是許老三被欺負她也會生氣，用將心比心的心情，面對這些家長。小S事後也向女兒說明，她先是溫柔的和女兒溝通，接著再用嚴厲語氣說：「如果妳再讓我知道欺負同學，妳就要給我90度鞠躬，跟他說對不起！」

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