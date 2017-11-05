范范還原出包遭推差點閃尿 自招做低級事

范瑋琪演唱會慶功宴。（記者潘少棠攝）〔記者陽昕翰／台北報導〕「范范」范瑋琪昨晚為小巨蛋演唱會慶功，談及開場視訊「出包」，她還原當時狀況，突然看到門打開，有人將她推了出去，導演更在她旁吼「沒有音訊，現在就出去」，她笑說：「我其實一點點想說，尿在褲子上這怎辦！但什麼場子沒唱過，OK的啦。」

她在慶功宴興奮又激動，談起印象最深刻的橋段，是安可後方觀眾席上的雪花吊台升起，她自嘲：「當下還想自己是怎麼辦到的，畢竟我也是唱歌常摔倒的人，公司應該有幫我保險，但這次真的讓我好興奮、好特別！」至於再度口誤，感謝好友小S時，把「分文未取」講成「身無分文」，她則說：「好姐妹不會計較啦，不過她都住豪宅了。」 范瑋琪演唱會慶功宴。（記者潘少棠攝）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

她在演出前一天，為了「淨空」自己，被導演規定住在飯店，坦言很掛念家中的兒子，演出前在後台不斷想跟飛飛、翔翔視訊，索性被工作人員制止，要她專心在演唱會。范范在慶功宴上則透露，為了美加巡演一待就是8天，她小聲地說：「我做了一件很低級的事，我在他們（飛飛翔翔）房間裝監視器，因為時差關係，有時我想看他們就不用麻煩保母了！」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。