限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

范范還原出包遭推差點閃尿 自招做低級事

2017/11/05 13:05

范瑋琪演唱會慶功宴。（記者潘少棠攝）〔記者陽昕翰／台北報導〕「范范」范瑋琪昨晚為小巨蛋演唱會慶功，談及開場視訊「出包」，她還原當時狀況，突然看到門打開，有人將她推了出去，導演更在她旁吼「沒有音訊，現在就出去」，她笑說：「我其實一點點想說，尿在褲子上這怎辦！但什麼場子沒唱過，OK的啦。」

她在慶功宴興奮又激動，談起印象最深刻的橋段，是安可後方觀眾席上的雪花吊台升起，她自嘲：「當下還想自己是怎麼辦到的，畢竟我也是唱歌常摔倒的人，公司應該有幫我保險，但這次真的讓我好興奮、好特別！」至於再度口誤，感謝好友小S時，把「分文未取」講成「身無分文」，她則說：「好姐妹不會計較啦，不過她都住豪宅了。」范瑋琪演唱會慶功宴。（記者潘少棠攝）
☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

她在演出前一天，為了「淨空」自己，被導演規定住在飯店，坦言很掛念家中的兒子，演出前在後台不斷想跟飛飛、翔翔視訊，索性被工作人員制止，要她專心在演唱會。范范在慶功宴上則透露，為了美加巡演一待就是8天，她小聲地說：「我做了一件很低級的事，我在他們（飛飛翔翔）房間裝監視器，因為時差關係，有時我想看他們就不用麻煩保母了！」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
「婚姻是難修的學分」 柯以柔首度回應婚變！ 「婚姻是難修的學分」 柯以柔首度回應婚變！
2017/11/05 06:14
驚！美劇男星跳樓自殺 享年34歲 驚！美劇男星跳樓自殺 享年34歲
2017/11/05 07:58
柯以柔首洩婚變心聲 不再喊「老公」鐵了心斷聯 柯以柔首洩婚變心聲 不再喊「老公」鐵了心斷聯
2017/11/05 07:12
柯以柔發文「為孩子堅強」 網友強烈建議看這個療傷 柯以柔發文「為孩子堅強」 網友強烈建議看這個療傷
2017/11/05 08:50
賈靜雯太正 修杰楷「貼標籤」宣示主權 賈靜雯太正 修杰楷「貼標籤」宣示主權
2017/11/05 08:54
賈靜雯曬「身上記號」 修杰楷被虧幼稚 賈靜雯曬「身上記號」 修杰楷被虧幼稚
2017/11/05 08:58
熊黛林傳懷孕3個月PO文有暗示 經紀人表示… 熊黛林傳懷孕3個月PO文有暗示 經紀人表示…
2017/11/05 07:24
小甜甜入境隨俗 喊王宇婕「屁王」 小甜甜入境隨俗 喊王宇婕「屁王」
2017/11/05 09:07
魏蔓陳奕摩鐵開房純聊天？一開電視就是A片尷尬惹 魏蔓陳奕摩鐵開房純聊天？一開電視就是A片尷尬惹
2017/11/05 08:30
柯以柔沈默5天首發聲！「當媽的人沒資格倒下」超催淚 柯以柔沈默5天首發聲！「當媽的人沒資格倒下」超催淚
2017/11/05 07:20
雙宋婚禮唸信7分鐘 劉亞仁一句話惹哭宋仲基 雙宋婚禮唸信7分鐘 劉亞仁一句話惹哭宋仲基
2017/11/05 11:13
柯以柔婚變5日首發文 「我的家庭做了不好示範」 柯以柔婚變5日首發文 「我的家庭做了不好示範」
2017/11/05 07:51
武打巨星也涉性騷 女星控被掏槍脅迫 武打巨星也涉性騷 女星控被掏槍脅迫
2017/11/05 07:55
余祥銓撩妹讓人翻白眼 追校花自招做出「不良行為」 余祥銓撩妹讓人翻白眼 追校花自招做出「不良行為」
2017/11/05 10:46
（專訪）中國再伸黑手 金馬導演失教職 （專訪）中國再伸黑手 金馬導演失教職
2017/11/05 09:36
國片開拍遇到大難關 原因竟是… 國片開拍遇到大難關 原因竟是…
2017/11/05 09:13
女星力甩惡女形象 當志工卻漂白失敗 女星力甩惡女形象 當志工卻漂白失敗
2017/11/05 07:47
女星月砸百萬整形 自曝曾靠肉體賺錢 女星月砸百萬整形 自曝曾靠肉體賺錢
2017/11/05 10:53
實測華碩360度全景攝影機 優缺點看這邊 實測華碩360度全景攝影機 優缺點看這邊
2017/11/05 08:00
為出唱片休學忤逆父母 男歌手回想過往超懊悔 為出唱片休學忤逆父母 男歌手回想過往超懊悔
2017/11/05 08:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.