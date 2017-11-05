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F.I.R.團長被爆吞2千萬釀解散 阿沁溫馨喊話陳建寧

2017/11/05 12:33

阿沁在臉書貼3人照片，強調沒有解散。（翻攝自臉書）〔記者王心妤／台北報導〕飛兒樂團F.I.R.是不少8年級生的青春回憶，對他們的招牌歌曲都能哼上幾句，之後跳槽華研唱片後，長達2年都沒有動靜，最近更爆出團長陳建寧代表團員與華研簽約，還獨吞2000萬版權費，因此惹火飛。對此，阿沁昨日晚間也在臉書回應，強調：「只是時間到了，各自生命走到一個『更合適的狀態』，或許心中有不捨，但，改變不代表解散與否定，大家不用傷心。」

阿沁在臉書貼3人照片，強調沒有解散。（翻攝自臉書）阿沁在文章開頭就表示，「FIR是三人的結晶，這是永遠的歷史」，他強調每個團體都需要各自探索或是充電的過程，無論最後結果如何，都沒有任何人能夠解散F.I.R.。他寫道：「我想我們三人從沒有『解散FIR』，也沒有任何一個人有權利解散他。是因為情感與認同早已在14年樂團歷史中融入整個生命。」更要粉絲知道改變不等於解散，只要團員們都繼續在音樂路上努力，就是樂團理念的延續。最後她更向飛及陳建寧喊話：「祝福 陳FIR 建寧老師 Faye 飛 你們都要很棒，很幸福。需要我，我隨時隨地都在。」

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