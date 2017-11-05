黃明志爽見D槽女神 網友放話砍他左手

黃明志（左）巧遇明日花綺羅，勾起許多青春回憶。（量能文創提供）〔記者陳慧玲／台北報導〕大馬歌手黃明志，日前在活動上巧遇日本AV女優明日花綺羅，看見昔日D槽女神跳出來近在身邊，黃明志說：「我的青春歲月，我的單身回憶！」之前他曾說想要拍A片級的藝術電影，也希望未來有機會能和明日花綺羅合作。

日前黃明志和明日花綺羅不期而遇，見到女神的第一時間有點傻住，視線根本不敢往下看，雖因為後面趕著有工作行程，無法多聊，但兩人用眼神交流，黃明志表示當然很希望有機會可以跟明日花綺羅合作，會好好規劃很棒的劇本，才敢開口邀請談合作，畢竟明日花是他年輕時的女神，一定不能漏氣。而不少網友看到明日花胸貼黃明志，還挽著他左手，氣說真想砍掉黃明志左手。

黃明志演唱會將有不少嘉賓助陣。（量能文創提供）11月25日黃明志將在ATT SHOWBOX舉行「4896演唱會」，今天先公布部分嘉賓，包括何念兹、進辣寶貝 、Amoi Amoi將會與他同台合唱，台北場演唱會也將有「歪歌趴」，《啪啪啪 》、《擊敗人》這兩首「輔導級」歌曲在網路點擊超過2000萬次，歪歌直白的歌詞受到校園學生喜愛，常常有邪惡的大合唱。

黃明志說：「談到這兩首歌的教育含意，必須要收起笑容，嚴肅一點，《啪啪啪》乍聽之下很像在惡搞，但在創作過程中，真的花費非常多時間與精力，絕對超過正常的歌曲的創作時間。我希望用一種幽默的方式呈現一首男女交往教戰使用說明，讓大家知道當女生遇到花心男生有哪些行為時就要注意。」

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