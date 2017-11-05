雙宋婚禮唸信7分鐘 劉亞仁一句話惹哭宋仲基

〔記者陳立妍／綜合報導〕「雙宋」宋仲基、宋慧喬因合拍夯劇《太陽的後裔》來電，於日前甜蜜完婚，婚禮上小倆口邀來好友李光洙、劉亞仁唸信祝福，繼先前李光洙信件內容曝光，代表女方致詞的劉亞仁寫給新人的信件也被公開，長達7分鐘的內容讓宋仲基在場聽了數度感動拭淚，一句「這世界把兩人弄得很疲憊」，更讓網友看了忍不住直呼淚奔。

宋仲基（左）、宋慧喬於日前幸福完婚。（翻攝自微博）過去有報導指宋仲基拍攝《太陽的後裔》後，便主動對「喬妹」宋慧喬展開追求攻勢，但由於喬妹不想再和圈內人交往，直到宋仲基以「我要的不是和妳約會或是談戀愛，而是要和妳結婚，我想娶妳」向喬妹告白，終於擄獲佳人芳心，而兩人也約定好不公開戀情，直到先前峇里島之旅遭偷拍，這才加速公開戀情並宣布結婚。

在劉亞仁信件內容的一開頭，劉亞仁對雙宋說：「仲基哥、慧喬姊，（談戀愛）很辛苦吧？但一定有要度過那段艱辛時光的理由的。也正是因為那些艱辛的時間、空間和事情，造就了現在，讓兩個相愛的人在一起並結婚的理由。為了守護對方，本應對世人保密的兩個人的愛情，經歷了困難又複雜的結婚過程後，你們的愛情會更加堅固團結，並且在世上傳開的。」

劉亞仁（下圖）婚禮上為新人宋仲基（左）、宋慧喬讀信祝福。（翻攝自YouTube）接著劉亞仁表示，「這世界把兩人弄得很疲憊，但同時又促成兩人站在這裡。現在兩人更要抓緊對方的手，感受對方的存在，感受固有的震動，就這樣互相接受」、「現在將那些傷心、孤獨的時間，但同時因此美麗的時間埋藏，希望你們能夠盡情地相愛，盡情地生活。只要在一起，一切都會好的。」最後他以：「因為你不是屬於你自己的，我也不是我自己的。就像這句話一樣，請好好生活吧！」向雙宋傳遞新婚祝福，誠摯的內容除了數度惹哭宋仲基，更感動在場所有賓客。

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