「婚姻是難修的學分」 柯以柔首度回應婚變！

柯以柔首度回應婚變。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕女星柯以柔丈夫郭宗坤爆發偷吃疑雲，柯以柔終於首度對此回應，昨接近凌晨親自發文，除了謝謝各方的朋友關心、鼓勵她，她也針對沒有第一時間站出來回應、以及連日來因上版面浪費許多社會資源而道歉，她透露目前沒有和丈夫聯絡，但她為了爸媽和三個孩子，會堅強面對，希望大家可以給她時間想接下來的路怎麼走，針對這件事情，未來也不會再做任何回應。

柯以柔在臉書上發文，寫道：「沒有一個女人，希望這樣的家務事血淋淋的攤在陽光下被大家討論，所以請原諒我無法在第一時間站出來回應任何事，因為身為三個小孩的媽媽，現階段我只想到要如何冷靜的面對孩子並保護他們，把對三個孩子的傷害降到最低！」

柯以柔說：「婚姻是人生中一門很難修的學分，進退之間都考驗著雙方的智慧，這段時間和郭先生雙方關係的相處上，我也有需要省思和檢討的地方。現階段，我們都面臨著自己沒有遇過的難題，所以懇請媒體朋友們，給我們多一點私人空間和時間去溝通處理。」

柯以柔指出，這段時間並沒有接受任何媒體訪問，也沒正面回應，人都會陷入事件的情緒中，衝動說出傷人的話，或做出不理性的決定，這不是自己所樂見，希望大家可以給她時間好好思考接下來該怎麼做，以後關於這件事，不會再做出任何回應。

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