柯以柔首洩婚變心聲 不再喊「老公」鐵了心斷聯

柯以柔（右）與郭宗坤（左）爆出6年婚變。（資料照，緯來提供）〔記者曾德蓉／台北報導〕柯以柔與廚師老公郭宗坤日前爆出6年婚變，她昨深夜在臉書po文，表示和老公之間，在相處問題上，她也必須省思，夫妻倆至今仍未聯絡，但她會堅強面對，「現階段我只想到要如何冷靜的面對孩子並保護他們，把對三個孩子的傷害降到最低」、「因為當媽媽的人沒有資格倒下」。

柯以柔表示，身為公眾人物，她的家庭沒有做出良好示範，但「全天下沒有一個女人，希望這樣的家務事，血淋淋的攤在陽光下被大家討論」。

過去2次爆發婚變，她都選擇出面力挺老公，這次終於徹底心寒，她到現在都沒和「郭先生」聯絡，「懇請大家給我時間好好思考接下來的路」。

柯以柔首洩婚變心聲。（翻攝自臉書）柯以柔臉書全文：

首先謝謝大家這陣子的關注，讓大家擔心了！無論是媒體上的留言、臉書私訊，還有這段時間收到來自各方關切的聲音和加油打氣，真的非常謝謝你們！

身為一個公眾人物，我的家庭做了不好的示範，浪費許多社會資源，真的非常抱歉！全天下沒有一個女人，希望這樣的家務事血淋淋的攤在陽光下被大家討論，所以請原諒我無法在第一時間站出來回應任何事，因為身為三個小孩的媽媽，現階段我只想到要如何冷靜的面對孩子並保護他們，把對三個孩子的傷害降到最低！

婚姻真的是人生中一門很難修的學分，進退之間都考驗著雙方的智慧。這段時間我和郭先生雙方關係的相處上，我也有需要省思和檢討的地方。現階段，我們都面臨著自己沒有遇過的難題，所以懇請媒體朋友們，給我們多一點私人空間和時間去溝通處理。

這段時間我沒有接受任何媒體電訪，也沒有正面回應任何決定，截至目前為止和郭先生也沒有聯絡。人都會陷入事件的情緒中，而衝動說出傷人的話，或做出不理性的決定，這不是我樂見的！做為一個女兒，我已經讓爸媽擔心了；做為三個孩子的母親，我只能堅強面對，因為當媽媽的人沒有資格倒下！為了我的爸媽，我的三個寶貝，未來我會更加努力。再次懇請大家給我時間好好思考接下來的路！以後關於這件事，我不會再做出任何回應。

很抱歉讓大家擔心了，也再次感謝大家的關心！！

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。