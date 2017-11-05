小甜甜入境隨俗 喊王宇婕「屁王」
2017/11/05 09:07
小甜甜（右）和王宇婕（左）換上比基尼大秀好身材。（亞洲旅遊台提供）〔記者蕭方綺／台北報導〕「小甜甜」張可昀及王宇婕這對閨蜜，近來主持亞洲旅遊台實境節目《閨蜜的奇幻旅程》，跑到泰國出外景，除了大啖美食外，還為了大秀比基尼，跑去打泰拳燃脂。其實王宇婕一開始接下節目很緊張，因她不斷耳聞「朋友出國都會吵架」，擔心和小甜甜因小事磨合而鬧翻，後來一路從泰國玩到韓國，證明所有擔心都是多餘的，兩人還鬧出不少笑話。
小甜甜（左）和王宇婕（右）是演藝圈難得好閨蜜。（亞洲旅遊台提供）兩人一開始抵達飯店，王宇婕立刻把掛在床上的大象頭吊飾弄掉，讓大夥嚇得提心吊膽，小甜甜看到後認為王宇婕天然呆，可能隨時送命，還長嘆口氣開玩笑道：「我要認真考慮之後還要不要跟她一起出國。」
小甜甜（右）和王宇婕（左）練完泰拳，氣喘吁吁。（亞洲旅遊台提供）兩人在學基本泰語對話，像「謝謝、你好、多少錢」時，導遊也教她們「兄弟姐妹」的唸法，指出王宇婕是「屁王」、小甜甜「弄髒」，搞得兩個人一頭霧水，沒想到是泰語唸「屁」就是姐姐，「弄」則是妹妹的音，後來小甜甜索性直呼王宇婕屁王。該節目將於7日起，每週二晚上9點播出。小甜甜練起泰拳，表情兇狠有架勢。（亞洲旅遊台提供）小甜甜（左）和王宇婕（右）在泰國大啖美食。（亞洲旅遊台提供）
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