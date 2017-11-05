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約旦文化寶藏佩特拉 鑿建岩壁上的歷史古城

2017/11/05 07:22

佩特拉城中的諸多建築，多是沿地勢鑿建在岩壁上，成為它獨特的城市景觀。（記者莊士賢攝）〔記者莊士賢／台北報導．攝影〕佩特拉（Petra）是旅人遊訪約旦的必遊景點之一，許多旅人踏入佩特拉也往往不由自主被它獨特的城市景觀所吸引及嘖嘖稱奇、讚嘆，當走過一段1公里多的曲折、狹窄峽谷通道，盡頭處即是佩特拉城的入口處，佩特拉探索之旅就此展開！

位在佩特拉入口處的卡茲尼神殿，是佩特拉代表性地標建築，也是人們踏入佩特拉最先看到的建築。（記者莊士賢攝）位在佩特拉入口處的卡茲尼神殿，是佩特拉代表性地標建築，也是人們踏入佩特拉最先看到的建築。高度約有10多層樓高的卡茲尼神殿，氣勢恢宏壯觀，神殿立面融合希臘、羅馬、埃及等不同建築風格，但是神殿最引人矚目的是它是鑿建在岩壁上，望去神殿宛如鑲嵌在岩壁上，令人稱奇它獨特的建築工法。

位在山頂的修道院是佩特拉規模最大的建築，電影《變形金剛2》也在此取景拍攝。（記者莊士賢攝）然而，不只是卡茲尼神殿，佩特拉多數建築都是鑿建在岩壁上，2,000多年前納巴特人（Nabataean）依這裡的天然地形鑿建佩特拉城，城中的神殿、修道院、羅馬劇場、民宅、陵墓等諸多建築多是沿地勢鑿建在岩壁上，以雕鑿在岩壁上的城市來形容佩特拉，該是相當貼切，這也成為佩特拉的獨具特色，人們來此也多是為欣賞它獨特的城市景觀。

佩特拉城範圍廣，漫遊城中可騎乘驢、馬、駱駝以節省腳力。（記者莊士賢攝）佩特拉獨特的景觀也吸引電影劇組來此取景拍攝，電影《變形金剛2》即選擇佩特拉位在山頂的代爾修道院為拍攝場景。位在山頂的修道院可說佩特拉規模最大的建築，與卡茲尼神殿一樣是鑿雕在岩壁上的修道院，佇立其前望著它高大宏偉的建築，震撼感十足之外也頓感自身渺小。在山頂上還可居高俯瞰佩特拉，是觀景好地點，但，要來到山頂觀賞修道院與賞景，得先攀爬800多個階梯，若想節省腳力、體力，可以佩特拉獨特的動物計程車—驢子代步，而騎乘驢子上山又是另番不同的旅趣體驗。

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