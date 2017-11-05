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當年讓張艾嘉哭哭 惠英紅PK偶像不敢答這個

2017/11/05 08:39

〔記者許世穎／台北報導〕導演楊雅喆找香港影后惠英紅在電影《血觀音》，飾演工於心計的「棠夫人」，一舉讓她入圍金馬影后，不僅呼聲高，她也志在必得，每次被問起都說自己有自信，更說「基本上能夠入圍的都已經非常棒，有時候要評哪一個最好真的不容易，但我依然有信心，因為做任何事情都要有自信，踏每一步才會穩！」

惠英紅為《血觀音》金馬影展開幕訪台。（記者潘少棠攝）惠英紅為《血觀音》金馬影展開幕訪台3天2夜，訪問行程滿檔，至今影后對手的作品僅剩張艾嘉的《相愛相親》未看，更強調張艾嘉是她的偶像，雖然有自信，但仍笑說：「拿獎不是你去『拿』，而是評審『給』你的嘛！」

她昨接受媒體訪問時也被問到，當年她在黃梅調電影《金玉良緣紅樓夢》裡，擔任林青霞飾演的賈寶玉婢女「麝月」，當張艾嘉飾演的林黛玉去敲門，她鬧脾氣不肯開，讓林黛玉暗自傷心，昨被問到今年影后之爭是否會讓張艾嘉「流淚」？她說不敢說，導演楊雅喆則笑著代答：「會讓張姊笑著流淚！」《血觀音》24日在台上映。

《金玉良緣紅樓夢》惠英紅vs張艾嘉片段：

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