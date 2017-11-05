實測華碩360度全景攝影機 優缺點看這邊

僅支援Android手機，附有USB-Type C和Micro USB二種接頭。（記者吳佩樺攝）〔記者吳佩樺／台北報導〕近二年360度全景攝影機竄起，不過對於沒玩過的民眾來說，太昂貴的價格讓人買不下手，華碩最近瞄準入門市場，推出了免4千元的360度全景攝影機，畫質自然是比不上市面上的中高階機種，但很適合想嘗鮮又不想花大錢的人。 華碩360度全景攝影機，鎖定入門市場，售價3,990元。（記者吳佩樺攝）

特色是操作簡易，插上手機，就能拍照，須下載「Asus 360°Camera」App進行拍攝。（記者吳佩樺攝）華碩360度全景攝影機主打插上手機就能拍，手機螢幕能即時顯示拍攝畫面，但限制Android 5.0以上手機使用，無法支援iPhone，隨盒附贈USB-Type C和Micro USB二種規格接頭，須從Google Play商店下載「Asus 360°Camera」App。

提供縮時攝影、拍照、錄影、直播使用模式。（記者吳佩樺攝）華碩360度全景攝影機配置二顆210度廣角鏡頭，可拍4,096 x 2,048照片或2,048 x 1,024影片，影片畫質沒到4K，但能直接進行YouTube、Facebook直播。提供美顏、素描、磨皮等10多種濾鏡，其中美顏、磨皮還有5段調整。此外，能在手機App中直接檢視照片，有全景、水晶球、小行星模式；VR模式則要搭配VR裝置觀看。 跟上「網紅」趨勢，支援Facebook和YouTube直播。（記者吳佩樺攝）

華碩360度全景攝影機的優點是操作簡單，適合入門者，不過實測發現讓手機耗電是免不了的缺點。 具備美顏、素描、磨皮、黑白、星夜等10多種濾鏡，其中美顏、磨皮還有5段調整。（記者吳佩樺攝） 可在App中直接檢視照片，有全景（左）、小行星（中）、水晶球（右）模式。VR模式則搭配VR裝置觀看。（記者吳佩樺攝）

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